Ebeveyn parasında yeni düzenleme

EBEVEYN Parası, yeni doğan çocukların anne veya basından birinin işe gitmek yerine evde kalıp çocuğun bakımıyla ilgilenmesi durumunda ödeniyor. Ödenecek miktar ise hak sahibinin aldığı net maaşın son 12 ayın ortalamasına göre belirleniyor. Doğumdan sonra hiç çalışmayan veya çalışma süresini düşüren anne ve babalar uygulamadan faydalanıyor. Ödenecek tutar maaşa bağlı olarak en az 300, en fazla da bin 800 Euro olarak daha önce belirlenmişti. Ebeveyn parası, duruma göre 14 aya kadar ödenebiliniyor.

MUHAFELEFET EKSİK BULDU

Yüksek öğrenim gören veya meslek eğitimi yapan öğrencilere ödenen öğrenim kredisiyle (Bafög) ilgili yeni düzenleme de mecliste oy çoğunluğuyla kabul edildi. Buna göre kriz döneminde öğrenimlerinin yanı sıra ihtiyaç duyulan alanlarda çalışan öğrencilere ödenen Bafög miktarı kesilmeyecek. Sağlık, tarım, sosyal kurumlarda koronavirüs krizi sırasında çalışanların aldıkları ücretler Bafög hesaplanmasında dikkate alınmayacak. Bu alanda çalışanlar maaşlarının yanı sıra kredilerini de eksiksiz almaya devam edecek. Koronavirüse karşı ilaç veya aşı araştırmasında görev alan ve Bafög hakkı dolan akademisyenlerin ise kredi alma süreleri uzatıldı. Muhalefet partileri Bafög düzenlemesini eksik buldu. Sol Pati, Yeşiller ve FDP sözcüleri, ailelerin gelirine bakılmaksızın herkese Bafög hakkının tanınmasını talep etti.

MİLLETVEKİLLERİ ZAM YOK

Mecliste kabul edilen geçici bir diğer yasayla milletvekilleri maaşlarına yapılacak zam ise durduruldu. Milletvekilleri maaşlarına 1 Temmuz’dan itibaren yüzde 2.6 oranında zam yapılacaktı. Federal Meclis milletvekilleri aylık 10 bin 83 Euro 47 Cent olan maaşı almaya devam edecek. Mecliste kabul edilen karar sadece Federal Meclis milletvekillerini kapsamıyor. Avrupa Parlamentosu’nda Almanya’yı temsil eden milletvekillerini de kapsayacak.