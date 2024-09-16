Eberswalde’deki yangında 2 Türk yaşamını yitirdi

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BRANDENBURG polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, yangın Eberswalde kent merkezindeki Friedrich Ebert Caddesi üzerindeki 5 katlı bir binanın giriş katındaki berber dükkânında başladı. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşsa da, yangın hızla tüm binaya yayıldı. Yangında bir anne ve 5 yaşındaki oğlu yaşamını yitirdi. Yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırılırken, yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Polis, yaşamını yitirenlerin kimliğiyle ilgili açıklama yapmazken, ölen anne ve çocuğun Türkiye kökenli olduğu belirlendi.





TÜRK DIŞİŞLERİNDEN AÇIKLAMA

Polis adli tıp incelemelerinde ölenlerin kimliklerinin şüphe bırakmayacak şekilde tespit edilmesinin beklendiğini belirtti. Türk Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, yaşamını yitirenlerin Türk vatandaşı olduğunu doğruladı. Açıklamada, “Almanya’nın Eberswalde şehrinde 15 Eylül'de çıkan yangında iki vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili yerel makamlar tarafından soruşturma başlatılmıştır. Berlin Başkonsolosluğumuz yanan binada incelemelerde bulunmuştur. Gelişmeler yakından takip edilmektedir” denildi.

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