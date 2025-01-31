‘E-ticaret için bir rehber oluşturdum’

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E-ticaret, uçsuz bucaksız bir dünya. Her ürün elinizin altında ve erişim oldukça kolay. Ancak bunun başlangıç noktası ve sektörde büyümek hiç de kolay değil. ‘E-Ticaret: Sıfırdan 2 Milyon Euro’ya Yükselen Bir Başarı Hikâyesi’ kitabının yazarı Ömer Koray Ünal’la konuştuk. Türkiye’den Almanya’ya giderek sıfırdan başarıya ulaşan Ünal şimdi bu deneyimlerini e-ticaret alanına girmek isteyenlerle paylaşıyor. Başlıyoruz...

• Öncelikle ilk kitabınız hayırlı olsun. Kitabı yazmaya nasıl karar verdiniz?

Teşekkür ederim. 35’imden evvel bir kitap yazma hayalim vardı. Kitap yazarı olmanın ölümsüzlükle eşdeğer olduğunu düşünüyorum. Ancak sırf ölümsüz olmak için de saçma bir şey yazmak olmazdı. Aslında ilk hedefim deneme yazmaktı ama e-ticaret hayatıma öyle bir nüfus etti ki, kafamı kaldıramadım bir şeyler yazmak için. Sonrasında Türkiye’de Sakarya Üniversitesi’nde Mühendislik Fakültesi öğrencilerine ‘E-Ticaret 101’ adında kredi dersi vermeye başladım. Bu ders sırasında öğrenciler kaynak kitap sordular. Ancak kapsamlı bir kitap bulamadım. İşte o hazırladığım ders notlarını birleştirip, çalıştığım şirkette başımdan geçen hikâyeleri harmanlayarak bir e-ticaret kitabı yazma fikri oluştu.

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• Türkiye’den Almanya’ya gidip, sıfırdan başarıya ulaşmak nasıl bir duygu?

Sıfırdan başlıyorsun, gerçekten sıfır. Dil yok, tanıdık yok. Bir tek çekirdek ailen seninle. Üzerine bir de hiç tanımadığın ve bilmediğin bir sektörde görev alıyorsun. Çok zorlandım, hâlâ daha zorlanıyorum. Bugün firmamızda on binlerce müşteriye on binlerce kitap teslim ediyoruz. Bunu başarmak iyi hissettiriyor ama bir yandan sorumluluğu da artıyor. Hani, ‘yaptım, bitti, başardım’ diyemiyorsun. Çalışmaya devam. Herhalde bir gün burada görevim sona erdiğinde geriye dönüp ‘başardım’ diyebileceğim.

BİR HİKÂYE YAZMAK GURUR VERİCİ

• Kitapta Köln Kütüphane’nin hikâyesinden de bahsediyorsunuz. Sıfırdan 2 milyon Euro’luk bir başarı hikâyesi yarattınız. Bu başarı hakkında neler söylemek istersiniz?

Köln Kütüphane, Almanya’da merkezi Köln’de bulunan bir şirketin sahip olduğu bir e-ticaret markası. Marka Türkiye’de basılan kitapları Avrupa’daki Türkçe kitapseverlerle buluşturuyor. Bu markayı kuran, büyüten, milyonlarca insana ulaştıran kişilerden biri olmak, bir hikâye yazmak gurur verici bir olay. Biz markayı oluştururken, Türkçe kitap satışı yapan farklı e-ticaret girişimleri vardı; ancak bu firmalarda kitap satış bedelleri çok yüksekti ve her kitap satışta değildi. Biz istedik ki Avrupa’da yaşayan Türkler kendi dillerinde diledikleri kitaplara rahatlıkla erişebilsinler ve bunu yaparken de uygun fiyata alsınlar. Kitapta yazdığım gibi, çok çalıştık, çok çabaladık. Hâlâ çalışıyoruz ve gelen yüksek talebe en hızlı şekilde cevap vermek için hem teknolojik hem de insani tüm kaynakları kullanarak talebe yanıt vermeye çalışıyoruz.

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JARGONU KAVRAMAK ÇOK ZORDU

• E-ticaret alanına girmeden önce yaptığınız araştırmaları ve çektiğiniz zorlukları anlatıyorsunuz. En zorlandığınız kısım hangisiydi?

E-ticaretin kendisi en büyük zorluktu. O sektörü anlamak, jargonu kavramak çok zordu. Bu konuda birkaç video dışında bir kaynak da yoktu, bu sektörün eğitimli kişilerine ulaşmak da oldukça zordu. Bu sebeple ben bu kitabı yazdım ki insanlara e-ticaret serüvenlerinde bir kaynak bırakalım. Kitaptan evvel üniversitede dört dönem ‘e-ticaret 101’ dersi verdim. Bu dersteki amacım da sektöre altyapısı hazır gençler sunabilmekti. Umuyorum ki e-ticarete başlarken yaşadığım bilgiye erişim problemini bu kitapla birlikte başka kimse yaşamaz•

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ÜÇ TEMEL KİTLEYE BİLGİ VERMEYİ HEDEFLEDİM

• Kitapta en hoşuma giden anlatım, hiç bilmeyenlere hem e-ticarete nasıl girileceğini anlatıp, hem de örnekler veriyorsunuz. Bu konuda neler söylemek istersiniz?

Kitabımı okuduğunuz ve böyle bir değerlendirmede bulunduğunuz için teşekkür ederim. Kitapta üç temel kitleye bilgi vermeyi amaçladım. Bunların ilki sizin de değindiğiniz gibi ‘e-ticaret ya da ticaret hakkında hiçbir fikri olmayanlardı.’ Bu kişilerin satacakları ürünlerin ne olabileceğinden, fizibilite oluşturmaya; fiyatı nasıl belirleyeceklerinden, başabaş noktasını nasıl hesaplayabileceklerine kadar her şeyi örneklerle anlattım. İkinci bölümde ise bir ticaret geçmişi olan ya da en azında ne satabileceğini bilen kişilere işlerini nasıl e-ticarete aktarabileceklerini, kendilerini bu süreçte nelerin beklediğini örneklerle ve uzun uzun aktardım. Üçüncü bölümde ise e-ticaret işletmesi olan ancak daha verimli şekilde bu işi yapmak isteyenlere uluslarlarası geçerliliği olan yönetim metodları ile bilgi birikimimi anlattım.

Umarım fayda sağlayan bir eser oldu.

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• Bu kitabı okuyan bir kişi e-ticaret’e doğru biçimde atılabilir diyor musunuz?

Bu kişiye bağlı. E-ticaret bir sistemler bütünü. Birbiriyle iç içe geçmiş bu sistemleri kurmak için analitik düşünebiliyor olmak gerekiyor. Ancak bu düşünce tarzı da tek başına yetmiyor. E-ticaret yolculuğuna adım atanlar için bir rehber gerekiyor. Umuyorum ki bu kitap bir rehber olacak ve ülkemizin zenginleşmesi için elzem olan büyük vergi mükelleflerinin ortaya çıkabilmesi için fayda sağlayacaktır.

• Son olarak Deniz kenarına gidip, ufuk çizgisine avazınız çıktığı kadar bağırmaktan bahsediyorsunuz… Tam olarak hayallerinize ulaştınız mı, yoksa daha çok yolunuz var mı?

Otuz beş yaş için kendime koyduğum hedeflerin bir çoğuna ulaştım diyebilirim. Ancak şimdi daha farklı bir vizyon çizerek yeni hedeflere yelken açmak gerekiyor.

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İKİNCİ KİTAP DA GELECEK

• Bunu sormak için çok erken ama ikinci kitap gelir mi?

Evet gelecek, ama ne zaman? Yazar olabilmek çok güzel, insanlardan fikirlerin ve yaşadıkların özelinde iyi dönüşler almak çok güzel. Yazabiliyorken bunu neden yapmayayım ki? Umarım bu bir seri olur ve birkaç kitapla daha okurların karşısına çıkabilirim.