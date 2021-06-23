E-reçete geliyor

REÇETE zorunluluğu bulunan ilaçlar ve sağlık ürünleri için verilen pembe renkli reçetelerin tarihe karışacağı Almanya’da ilk olarak Berlin ve Brandenburg eyaletinde gelecek aydan itibaren test amaçlı dijital kodlu reçetelerin verilmeye başlanacağı bildirildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Almanya Eczacılar Birlikleri (ABDA) Başkanı Regina Overwiening, pilot proje bölgesinde 1 Temmuz’dan başlayarak 50 doktor ile 120 kadar eczacı kuruluşun dijital reçete uygulamasına geçeceğini söyledi. Akıllı telefonlara önceden yüklenmiş mobil uygulamalar üzerinden aktarılacak olan reçetelerin bir yandan işlemlerin kolaylaştırılmasını sağlayacağını belirten Overwiening, diğer yandan doğru ilacın verilmesi yönünde önemli bir adım atılarak sık rastlanan ilaç karıştırılmasının da önüne geçileceğini belirtti.

2022’den itibaren tüm Almanya’da geçerli olacak uygulamada akıllı telefon kullanım imkânı bulunmayan özellikle yaşlı vatandaşlara kolaylık sağlanacağı, böyle durumlarda dijital kodlu reçetelerin eskiden olduğu gibi basılı olarak verileceği kaydedildi.