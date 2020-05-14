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E-Posta ile kovid teşhisi
BiRÇOK ülkede futbolculara, çalışanlara koronavirüs testi yapılırken, İsveç böyle bir uygulamaya gidilmeyeceğini duyurdu.
Bunun yerine her sabah futbolcular bir özdeğerlendirme testi doldurup maçtan veya idmandan en az iki saat öncesine kadar kulüp doktoruna e-posta olarak gönderecek. Doktor, formdaki veriler ışığında futbolcunun maça veya idmana çıkıp çıkmayacağına karar verecek. Hastalık belirtileri gösteren futbolcular evde kalacak.
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