E-Posta ile kovid teşhisi

Bunun yerine her sabah futbolcular bir özdeğerlendirme testi doldurup maçtan veya idmandan en az iki saat öncesine kadar kulüp doktoruna e-posta olarak gönderecek. Doktor, formdaki veriler ışığında futbolcunun maça veya idmana çıkıp çıkmayacağına karar verecek. Hastalık belirtileri gösteren futbolcular evde kalacak.