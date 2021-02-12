DW’de mobbing, cinsiyetçilik, cinsel istismar şikâyetleri yine gündemde

SÜDDEUTCHE Zeitung (SZ) gazetesi, DW yönetimi ve hatta federal hükümeti dahi meşgul eden şikâyetlerle ilgili olarak iç yazışma ve yürütülen soruşturmayı yazdı. Farklı redaksiyonlarda çalışan yaklaşık 350 çalışanın geçen yıl yönetime şikâyetlerini ilettiği kaydedildi. SZ, yönetime yönelik şikâyetlerden sonra bazı çalışanların işten çıkartıldığını belirtti. Üç DW çalışanının da geçen yıl aralık ayında yöneticilerin tepkilerinden korktukları için işten ayrılmak zorunda kaldıkları belirtildi.

TECAVÜZ İDDİASI

DW’deki şikâyetler, 2019 yılında Arapça redaksiyonundaki bir spikerin bir çalışanına tecavüz iddiasıyla gündeme gelmişti. Moderatör, hakkındaki suçlamaları reddetmesine rağmen görevden uzaklaştırıldı. Ancak daha sonra soruşturma, net bir delil bulunamadığı gerekçesiyle sona erdirildi. Bu olayın patlak vermesinden sonra 2020 yılında farklı redaksiyonlarda görev alan 350 DW çalışanı DW Genel Müdürü Peter Limbourg’a mektup yazarak, cinsel sataşma, ırkçılık, ayrımcılık ve mobbing şikâyetinde bulundu. Olayın basına yansımasından sonra Genel Müdür Limbourg, istisnai bazı durumların olduğunu ancak kurum bünyesinde genele yayılamayacağını açıkladı. Son yıllarda giderek büyüyen DW, geçen yıl federal bütçeden 365 milyon euro aldı. Bonn merkezli DW’nin çok geniş Türkçe redaksiyonu da bulunuyor.