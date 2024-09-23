Duygusal sağlık, fiziksel sağlık kadar önemli!

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AUGSBURG doğumlu, bir işçi ailesinin çocuğu olan Aynur Kır, 25 yıldır Nord Klinik’te psikiyatri dalında sosyal pedagog ve aile terapisti olarak çalışıyor. Aynı zamanda, 15 yıldır Depresyona Karşı Nürnberg Birliği’nin ikinci başkanlığını yürüten Kır, tatil döneminin sona erip iş ve günlük hayatın yoğunlaşmasıyla birlikte depresyon şikâyetleriyle başvuranların sayısındaki artışa dikkat çekti. Aynur Kır, depresyonun yalnızca üzüntü ve mutsuzlukla kendini göstermediğini, bazen aşırı mutluluk ve coşku haliyle de gizlenebileceğini belirtti. “Kişinin gerçek duygusal durumunu saklamaya çalışarak dışarıya sahte bir mutluluk maskesi takması, depresyonun gizli belirtileri arasında olabilir. Bu durum, kişinin içsel sıkıntılarını gizlemesine ve dolayısıyla gerekli yardımı almasını zorlaştırmasına yol açabilir” dedi. Kır, sosyal etkinliklere katılarak veya aşırı başarılı olmaya çalışarak depresif duygularından uzaklaşmaya çalışan birçok insanın, aslında içsel bir boşluk hissi içinde olduğuna dikkat çekti. Depresyonun fiziksel yorgunluk, uyku düzeninde bozukluklar, dikkat dağınıklığı ve günlük işlere odaklanmada zorluk gibi belirtilerle de ortaya çıkabileceğini vurguladı.

PROFESYONEL YARDIM HAYATİ ÖNEMDE

Depresyonun tedavisinde farkındalık yaratmanın ilk adım olduğunu ifade eden Aynur Kır, kişinin duygusal durumunu kabul etmesi ve profesyonel yardım almasının hayati önem taşıdığını söyledi. Psikoterapi ve gerektiğinde ilaç tedavisi ile depresyonun üstesinden gelinebileceğini dile getiren Kır, duygusal sağlığın en az fiziksel sağlık kadar önemli olduğunu vurguladı. Depresyonun giderek yaygınlaşan bir ruh sağlığı sorunu haline geldiğine dikkat çeken Aynur Kır, bireylerin duygusal sağlıklarını önemseyip profesyonel yardım almasının, sağlıklı bir yaşam sürdürmek açısından kritik bir adım olduğunu belirtti. Depresyonun çeşitli belirtilerini fark etmenin ve zamanında tedaviye başvurmanın, hem bireyler hem de toplum için büyük önem taşıdığının aldığını çizdi.

SEMTİN SESİNİ ŞEHİR YÖNETİMİNE DUYURUYOR

Aynı zamanda Nürnberg SPD Belediye Meclis üyesi olarak görev yapan Aynur Kır, personel, organize, ekoloji ve trafik-ulaşım komisyonlarında aktif olarak çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca, sivil toplum kuruluşu Vorstadtverein Gleißhammer-St. Peter’in başkanlığını yürüten Kır, semt halkının sesini şehir yönetimine duyurmak için yoğun çaba sarf ediyor.