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Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU/ LONDRA
Haber Giriş: 08.07.2020 - 15:39,Son Güncelleme:

Duvarına ırkçı yazılar yazılan Türkiye kökenli aileye destek

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Duvarına ırkçı yazılar yazılan Türkiye kökenli aileye destek
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Londra’nın Hackney bölgesinde yaşayan Türkiye kökenli bir ailenin evinin duvarına ‘Türkiye’ye geri dönün, İngiliz ailenin eve ihtiyacı var’ diye ırkçı yazılar yazılması tepki çekti.

HABERİN yerel yayın yapan Hackney gazetesinde yayımlanması üzerine ‘Hackney Stand Up to Racism and Fascism’ (Hackney Irkçılık ve Faşizme Karşı Çık) adlı topluluk Facebook sayfasından aileyle dayanışma mesajı paylaştı. Mesajda ‘Biz Türk- Kürt, kız ve erkek kardeşlerimizin burada memnuniyetle karşılandığını ve onlara değer verildiğini söylüyoruz. Onlar, varlıklarıyla daha iyi bir yer haline getirdikleri büyük Hackney ailesinin bir parçası’ denildi.

‘IRKÇILIK HEPİMİZİ HEDEF ALIYOR’
Facebook mesajında Londra’nın medarı iftiharının çeşitliliği olduğu, 7 milyonluk nüfusu, 14 büyük inançtan gelen insanları ve konuşulan 300 dille, dünyanın en çok kültürlü kenti olduğu vurgulandı. ‘Irkçılar topluluğumuzun bir kesimini hedef alırken, hepimizi hedef alıyor’ denirken, Türk ve Kürt topluluklarının grubun en önemli dayanaklarından biri olduğu da kaydedildi. Mesajda, ‘Black Lives Matter- Siyahların Yaşamı Önemlidir’ hareketinin ırkçılık karşıtlarının büyük bir çoğunluk olduğunu gösterdiği belirtildi ve ‘Irkçılara karşı, hedef aldıkları aileyle birlikteyiz. Birlik ve dayanışma, ırkçılık zehrini yenecek” denildi.

 

 

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