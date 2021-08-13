Duvarın inşasının 60. yılında anma!

CUMHURBAŞKANI Frank Walter Steinmier, anma töreninde yaptığı konuşmada Berlin Duvarı’nı “Başarısız bir girişimin karnesi” olarak nitelerken, “Duvar, kendi vatandaşlarının gözünde ne egemen ne de meşru olan adaletsiz bir devletin işaretiydi” diye konuştu. Steinmeier konuşmasında eski Doğu Almanya devlet başkanı ve tek parti yönetimin lideri olan Walter Ulbricht’in Haziran 1961’de söylediği “Kimsenin duvar inşa etmek gibi bir niyeti yok” sözlerini eleştirerek, “Bu Alman tarihindeki en yüzsüz yalanlardan biridir” dedi. 140 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Eski Doğu Almanya’nın, uzun süre ayakta kalabilmek için kendi vatandaşlarını hapsetmek zorunda kalan bir devlet olduğunu kaydeden Steinmeier, Berlin Duvarı’nın, vatandaşlarının kendi devletlerini tanımadığını bir ispatı olduğunu da sözlerine ekledi. Berlin’de 13 Ağustos 1961’de inşasına başlanan Berlin Duvarı yaklaşık 155 kilometre boyunca Berlin’i doğu ve batı olarak ikiye ayırdı. Yaklaşık 28 yıl sonra 9 Kasım 1989’da duvarların yıkılmasıyla iki şehir ve iki ülke yeniden birleşti. Duvarların inşasından sonra yaklaşık 140 kişi batıya kaçmaya çalışırken hayatını yitirdi.