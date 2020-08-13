13 Ağustos 1961 yılında inşasına başlanan duvarı aşmak istedikleri sırada yaşamını yitirenlerin anısına Bernau Caddesi üzerinde bulunan anıtta Kültür Bakanlığı Müsteşarı Monika Grütters ile Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller çelenk koydu. Ölenlerin anısına mumlar yakılırken, saygı duruşunda da bulunuldu. Kovid-19 salgını nedeniyle törene bu yıl sadece 20 kişinin katılmasına izin verildi. Katılanlar arasında duvarın hayatta kalan bazı kurbanları ile yaşamını yitiren kurbanların yakınları da yer aldı. Törende kısa bir konuşma yapan Müsteşar Grütters “Duvar kurbanları asla unutulmayacak” dedi. Duvarın hayatta kalan kurbanları da başından geçenleri anlatılar.





DOĞU BLOKU’NUN SEMBOLÜ

Berlin Duvarı’nın yapımına 13 Ağustos 1961 yılında başlandı. Doğu Bloku’nun sembolü olarak kabul edildi. Hem Berlin kentini hem de Almanları ikiye ayıran duvarı aşmak isteyen en az 140 Berlinli’nin öldüğü tahmin ediliyor. Bin yıl ayakta kalır denilen 1400 kilometre uzunluğundaki duvar, 9 Kasım 1989 yılında bir gecede yıkıldı. Doğu Almanya’dan Batı Almanya’ya geçmek isteyenler arasında ise Doğu Almanya rejiminin sınır politikası nedeniyle ölenlerin sayısı 327 kişi olarak tahmin ediliyor.