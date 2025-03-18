Düsseldorf’tan uçuş başladığı yerde bitti!

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“Flightradar24.com” portalının uçuş verilerine göre, Airbus A320-214 tipi uçak, cumartesi günü saat 15.00 civarında Düsseldorf’tan havalandı. 10.7 kilometre irtifada Danimarka üzerinden Norveç’e doğru ilerleyen uçak, Tromso’ya yaklaştığında inişe geçti ancak yoğun kar fırtınası nedeniyle inişi iptal ederek güneydoğuya yöneldi. Pilotlar, kötü hava koşullarının Finlandiya’da geçmesini beklemeyi planladı. Uçak, Rovaniemi’ye yöneldi ve burada bir saat boyunca yerde kaldıktan sonra tekrar Tromso’ya doğru havalandı. Ancak ikinci iniş denemesi de başarısız oldu. Fırtınalı hava koşulları, güvenli bir inişi bir kez daha engelledi. Uçak, bu kez Tromso’ya uğramadan doğrudan Düsseldorf’a döndü. Yolcular, saat 23.00 civarında başladıkları noktaya geri dönmüş oldu.

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YOLCULAR GECEYİ OTELDE GEÇİRDİ

Eurowings tarafından organize edilen otellerde veya kendi evlerinde bir gece geçiren yolcular, EW9250 sefer sayılı uçuş için üçüncü denemeye hazırlandı. Bu kez her şey planlandığı gibi gitti ve uçak, pazar sabahı saat 11.00 civarında Norveç’in 42 bin nüfuslu Tromso kentine iniş yapmayı başardı. Tromso’da yaşanan şiddetli rüzgarlar Eurowings’in yanı sıra, toplamda 13 farklı uçuşun inişini de engelledi. Hava koşulları, bölgede seyahat eden birçok yolcuyu olumsuz etkiledi.