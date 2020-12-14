Düsseldorf’ta güpegündüz soygun!

OTOMOBİL ve motosikletle gelen soyguncular, dükkânda çalışanları tehdit edip çok sayıda pahalı saatleri alıp kaçtılar. Otomobili de soydukları dükkânın önünde bırakan soyguncular, olay yerini motosikletle terk ettiler. Polis soygunu gerçekleştirenlerin sayısını iki veya üç kişi olarak tahmin ediyor. Son derece profesyonelce soygunun gerçekleştiği bilgisini veren polis, soyguncuların önceden plan ve hazırlık yaptıklarından hareket ediyor. Hırsızları yakalamak için soruşturma ve arama çalışması başlatan polise helikopter de havadan destek veriyor. Polis, zanlıların kimliğini tespit edebilmek için çevre dükkânların güvenlik kamera görüntülerini de inceleme atına aldı.