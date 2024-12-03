Düsseldorf’ta ‘7 Bölge 7 Renk’ kültür gecesi

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GECEDE selamlama konuşması yapan T.C. Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul, Türkiye’nin mozaik kültürünü ve zengin müzik birikimini Almanya’daki diasporanın başarılı çalışmalarıyla birleştirerek Türk-Alman dostluğuna önemli katkılar sunduğunu belirtti. İzbul, birlik ve beraberlik mesajı vererek emeği geçen herkese teşekkür etti. Etkinlikte konuşma yapanlar arasında Federal milletvekili Zanda Martens (SPD), eyalet milletvekili Tülay Durdu (SPD) ve Türkiye Almanya Gençlik Köprüsü Müdürü Daniel Grütjen de yer aldı. Konuşmalarda Türk-Alman kültürel iş birliğinin önemi vurgulandı. Renkli geceye, Eyalet Uyum Meclisleri Başkanı Tayfun Keltek, DİTİB Bölge Başkanı Erhan Akyol ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda Türk ve Alman davetli katıldı. Gecenin en dikkat çeken performansı, Aynur & 3K Korosu oldu. Koronun Türkiye’nin yedi bölgesinden seslendirdiği eserler, seyircilerden büyük alkış aldı.

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SERGİ VE ÖZEL VEDA

Konuklar, Köln Yunus Emre Enstitüsü tarafından hazırlanan ve Türkiye’nin zengin kültürel çeşitliliğini yansıtan fotoğraf sergisini de ilgiyle gezdi. Gecede, sene sonunda emekli olacak konsolosluk çalışanları Nur Durmaz ve Hüseyin Cicem, çiçek ve hediyelerle duygusal bir şekilde uğurlandı.