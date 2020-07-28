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Avrupa
İHA / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 28.07.2020 - 15:11,Son Güncelleme:

Düsseldorf’dan kötü haber! Bir Türk, yıkılan binanın altında kaldı

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Düsseldorf’dan kötü haber! Bir Türk, yıkılan binanın altında kaldı
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Almanya’nın Düsseldorf kentinde inşaat işçisi bir Türk çöken apartmanın altında kalarak can verdi.

Düsseldorf’dan kötü haber Bir Türk, yıkılan binanın altında kaldıDÜN gece kentin Friedrichstadt semtinde meydana gelen olayda, yenileme çalışmaları yapılan apartmanın çökmesiyle birlikte 2 işçi enkazın altında kaldı. Arama kurtarma çalışmaları yapan Düsseldorf itfaiyesi bir işçinin ölü olarak bulunduğunu fakat cesedin çökme tehlikesinden dolayı henüz çıkarılamadığını açıkladı. Diğer işçiyi arama çalışmalarının devam ettiğini belirten yetkililer ölen işçinin 39 yaşında bir Türkiye kökenli olduğunu açıkladı. Apartmanda 11 işçinin çalıştığını belirten yetkililer diğer işçilerin güvende olduklarını söyledi.
‘ÇOK KISA SÜREDE OLDU’
80 kişilik arama kurtarma ekibine 11 eğitimli köpek eşlik ediyor. Polis ayrıca termal kameralar ile enkaz altında kalan diğer işçiyi arama çalışmalarına devam ediyor. Çöken apartmana komşu 3 apartmanda oturanları tahliye eden itfaiye yetkilileri, diğer apartmanların da hasar almış olabileceğinden tahliye işlemlerinin gerçekleştirildiğini açıkladı. Görgü tanıkları her şeyin çok kısa sürede olduğunu, yüksek bir sesle birlikte beyaz bir dumanın yükseldiğini gördüklerini belirtti. Polis ekipleri olayın ardından bölgeye giriş ve çıkışları kapatırken, apartmanın neden çöktüğü henüz bilinmiyor.

Düsseldorf’dan kötü haber Bir Türk, yıkılan binanın altında kaldı

Düsseldorf’dan kötü haber Bir Türk, yıkılan binanın altında kaldı

Düsseldorf’dan kötü haber Bir Türk, yıkılan binanın altında kaldı

Düsseldorf’dan kötü haber Bir Türk, yıkılan binanın altında kaldı

 

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