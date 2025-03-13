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Düsseldorf’da korkunç cinayet

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#Almanya#Kuzey Ren-Vestfalya#Cinayet
Düsseldorf’da korkunç cinayet
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2025 13:10

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin başkenti Düsseldorf’ta kanlı bir gece yaşandı. Karlstrasse’de, ana tren istasyonu yakınlarında meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

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Olay, gece saatlerinde bir Uber aracının kırmızı ışıkta durduğu sırada gerçekleşti. İlk belirlemelere göre, iki kişi araca yaklaşarak silahla ateş açtı. Aracın camından içeri giren kurşunlardan biri, araçta bulunan 35 yaşındaki Fransız pasaportlu Kamerunlu bir yolcunun ölümüne sebep oldu. Saldırganların olay yerinden hızla kaçtığı bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çaprazlama bir alanı kordon altına aldı. Yapılan ilk incelemelerde, çok sayıda mermi kovanı bulundu. Olay yerine çağrılan acil sağlık ekipleri, yaralıyı kurtarmak için uzun süre müdahale etti. Ancak tüm çabalar sonuçsuz kaldı. Polis, saldırganların ana tren istasyonu yönünde kaçtığını belirterek, geniş çaplı bir operasyon başlattı.
Olayın, saldırganlar ile kurban arasında yakınlardaki bir otelde yaşanan bir tartışmanın ardından gerçekleştiği iddia ediliyor. Ancak cinayetin kesin nedeni henüz bilinmiyor. Polis, halka yönelik herhangi bir tehdit olmadığını açıkladı.

 

 

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#Almanya#Kuzey Ren-Vestfalya#Cinayet

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