Düsseldorf-Adana seferini yapan uçakta Kovid-19 paniği
Almanya’nın Düsseldorf kentinden Adana seferini yapan Sun Express Havayolları’na ait uçakta Kovid-19 paniği yaşandı. Almanya’dan saat 19.05’te kalması beklenen uçakta bulunan 55 yaşındaki bir erkek yolcunun “Nefes alamıyorum” diyerek bağırması üzerine uçağın kalkışı iptal ettiği öğrenildi.
DEMİRÖREN Haber Ajansı’nın (DHA) Düsseldorf Havalimanı yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre, Sun Express Havayolları’na ait uçağın Adana’ya seferini gerçekleştirmek üzere kuleden uçuş izni aldığı sırada erkek bir yolcunun nefes darlığı şikâyeti üzerine aprona geri döndüğü öğrenildi. Yolcunun Kovid-19 şüphesiyle havalimanında karantina altına alındığı belirtildi. Uçağın 1.5 saatlik rötarla seferini gerçekleştirdiği bildirildi.
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