Düsseldorf-Adana seferini yapan uçakta Kovid-19 paniği

DEMİRÖREN Haber Ajansı’nın (DHA) Düsseldorf Havalimanı yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre, Sun Express Havayolları’na ait uçağın Adana’ya seferini gerçekleştirmek üzere kuleden uçuş izni aldığı sırada erkek bir yolcunun nefes darlığı şikâyeti üzerine aprona geri döndüğü öğrenildi. Yolcunun Kovid-19 şüphesiyle havalimanında karantina altına alındığı belirtildi. Uçağın 1.5 saatlik rötarla seferini gerçekleştirdiği bildirildi.