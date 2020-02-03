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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 03.02.2020 - 14:12,Son Güncelleme:/

‘Düşman Listesi’ yapanlar ağır ceza almalı

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‘Düşman Listesi’ yapanlar ağır ceza almalı

Asayiş Dairesi Başkanı Holger Münch, ‘Düşman Listesi’ yayımlayan aşırı sağcıları, sadece ‘verileri koruma yasasını ihlal’le sınırlı tutmamak gerektiğini söyledi. Yasaların sertleştirilmesi gerektiğini belirten Münch, listeyi yayımlayanlara ağır ceza verilmesini istedi: “Bunun için yeni yasalar çıkmalı.”

AŞIRI sağcılar, aralarında Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Yeşiller Federal Meclis milletvekili Cem Özdemir gibi politikacılar, belediye başkanları, yerel yöneticiler, gazeteciler, dernek yöneticileri ve farklı görüşler taşıyan 25 bin kişinin özel bilgilerini ele geçirmiş, bunların bir kısmını ‘Düşman Listesi’ ve ‘Hepinizi Alacağız’ adıyla yayımlayarak tehdit etmişti. Sol Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Federal Meclis milletvekili Martina Renner, Münch’ün önerdiği gibi yasaların sertleşmesiyle sorunun çözülemeyeceği savundu.

Renner, “Bizim yeni yasalara ihtiyacımız yok. Sorumluluk taşıyanların yasaları uygulaması gerekir. Eğer neonaziler insanlara ait kişisel bilgileri çalıp yayınlıyorsa, bu sadece verileri koruma yasasını ihlal değildir. Burada tehdit ve baskı kurma da var, saldırı hazırlığı da” dedi.

‘Düşman Listesi’ yapanlar ağır ceza almalı

Federal Adalet Bakanı Christine Lambrecht de yayınlanan listelerle ilgili, “Bu listeler tehditle bağlantılıdır. Biz korkunun yayılmasına izin vermemeliyiz” dedi ve yasaların sertleştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

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