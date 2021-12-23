‘Duruma göre kapanma olabilir’

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İşte kademeli elektrik faturası Şeffaf olacak: Detaylar belli olduİşte kademeli elektrik faturası! Şeffaf olacak: Detaylar belli oldu#Kademeli Elektrik Faturası
Terör örgütü üyelerine büyük darbe Karar Resmi GazetedeTerör örgütü üyelerine büyük darbe! Karar Resmi Gazete'de#Resmi Gazete
Fenerbahçede ilk bilet kesildi İkisi de tribüne yolladıFenerbahçe'de ilk bilet kesildi! İkisi de tribüne yolladı#Fenerbahçe
Turkovac aşısında çok önemli gelişme İlk sevkiyat yapıldıTurkovac aşısında çok önemli gelişme! İlk sevkiyat yapıldı#Turkovac
Kur korumalı mevduatın detayları Üst limit yok, birçok kez faydalanılacakKur korumalı mevduatın detayları! Üst limit yok, birçok kez faydalanılacak#Hazine Ve Maliye Bakanlığı
Fiyatlar düşecek, noktaFiyatlar düşecek, nokta#Dolar
Kâbus sürüyor: 21 ilde onlarca can kaybı... Son kötü haber Sakaryadan Kâbus sürüyor: 21 ilde onlarca can kaybı... Son kötü haber Sakarya'dan#Sakarya
Milyonlarca kiracıya müjde Yargıtaydan emsal kararMilyonlarca kiracıya müjde! Yargıtay'dan emsal karar#Kiracı
Marketlere fiyatları indirin çağrısı Dövizdeki düşüşü yansıtmayan yandıMarketlere 'fiyatları indirin' çağrısı! Dövizdeki düşüşü yansıtmayan yandı#Mehmet Muş
Bitcoinde güçlenme belirtisi Kripto paralarda neler oluyorBitcoin'de güçlenme belirtisi! Kripto paralarda neler oluyor?#Bitcoin
Altın fiyatlarında son durum Ons altında sıçramaAltın fiyatlarında son durum! Ons altında sıçrama#Altın
Sergen Yalçından Fenerbahçe açıklaması Canlı yayında o konuşmayı anlattı...Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe açıklaması! Canlı yayında o konuşmayı anlattı...#Sergen Yalçın
Faruk Tınazın eşinden doktor ihmali iddiası Faruk Tınaz'ın eşinden 'doktor ihmali' iddiası#Faruk Tınaz
Dünyayı sarsan faciadan ilk görüntü... Onlarca kişi yanarak can verdiDünyayı sarsan faciadan ilk görüntü... Onlarca kişi yanarak can verdi#Bangladeş
Apple Türkiyeden indirim kararı... İşte yeni fiyatlarApple Türkiye'den indirim kararı... İşte yeni fiyatlar#Apple
HABERLERAvrupa Haberleri

‘Duruma göre kapanma olabilir’

#Almanya#Kapanma#Salgın
‘Duruma göre kapanma olabilir’

Hükümet Sözcüsü Hebestreit, salgının seyrine göre sokağa çıkma kısıtlamasının alınabilecek tedbirler arasında olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

ALMANYA Başbakanı Olaf Scholz, 2021 yılının son kabine toplantısında Kovid-19’un Omikron mutasyonunu ve salgının seyrine göre alınacak tedbirleri ele aldı. Scholz adına toplantıya dair açıklamalarda bulunan Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Scholz’un 7 Ocak’ta eyalet başbakanlarıyla gerçekleştireceği koronavirüs zirvesine kadar halkın yüzde 80’inin aşılanmış olmasını istediğini duyurdu. Başbakan Scholz’un tatil döneminde herkesin sorumluluk içinde hareket etmesini istediğini aktaran Hebestreit, “Bununla birlikte kasım ayında açıklanan 30 milyon hatırlatma dozu (üçüncü doz) hedefine yıl sonuna kadar ulaşmayı bekliyoruz. Başbakan Olaf Scholz, salgının seyrine göre yeni önlemlerin alınacağını ve sokağa çıkma kısıtlamasının da uygulamalar arasında olduğunu söyledi” ifadelerini kullandı.
83 milyondan fazla nüfusu olan Almanya’da halkın yaklaşık yüzde 70.4’ü koronavirüse karşı tamamen aşılanırken, yüzde 32.6’sı ise hatırlatma dozu olarak bilinen 3. dozu yaptırdı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Kapanma#Salgın

BAKMADAN GEÇME!

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor

Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'

#Koronavirüs
Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?

#RUSYA

BAKMADAN GEÇME!

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor

Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'

#Koronavirüs
Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?

#RUSYA