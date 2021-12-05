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‘Durum kritik, noel tatiline çıkmayın’

#Almanya#Noel Tatili#Volker Wissing
‘Durum kritik, noel tatiline çıkmayın’

Almanya’nın gelecekteki Ulaştırma Bakanı Volker Wissing (FDP) artan korona vakaları nedeniyle vatandaşların tatile çıkmayıp, evde oturmalarını istedi. 2021 kışının geçen yıldan daha dramatik geçeceğini söyleyen FDP Genel Sekreteri, “En iyisi noel kutlamalarını aile içinde kutlamak“ dedi.

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KONUYLA ilgili Bild am Sonntag gazetesine konuşan müstakbel bakan, “Dördüncü dalga daha önceki salgın durumlarına göre daha etkili geçeceğe benziyor. Gelişen vakalar karşısında korona pandemisini her zamankinden daha fazla ciddiye almak zorundayız. Salgınla daha etkin mücadele edebilmek için temas kısıtlamalarına özel yaşamda da dikkat etmeliyiz. Güncel durum karşısında kutsal günleri evde kalıp küçük gruplar halinde idrak etmek daha anlamlı olacak. Bu nedenle ülke içindeki seyahatlerden kaçınmak gerekir“ dedi.

İNSIDANS DEĞERİ 439’A GERİLEDİ
Diğer yandan salgın durumunu sona erdirebilmek için anayasal imkânların kontrol edildiğini vurgulayan Volker Wissing, anayasanın uygun gördüğü tüm önlemlerin seferber edileceğini dile getirdi. Almanya genelinde son gün yaklaşık 42 bin yeni korona vakası kayıtlara geçerken, insidans değerinin hafif azalma göstererek 439 seviyesine gerilediği bildirildi. 94 kişi koronavirüsten yaşamını yitirirken, toplamda 103 bin 40 kişinin öldüğü ifade edildi. Güncel olarak 1 milyona yakın insanın koronavirüse yakalanmış olduğu kaydedilirken, kliniklerin yoğun bakım servislerinde ise 4 bin 805 kişinin tedavi gördüğü bildirildi.

 

 

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#Almanya#Noel Tatili#Volker Wissing

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