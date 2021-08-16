Durum çok ciddi, artık kolları sıvamalıyız!

BILD gazetesine konuşan Söder, “Birlik Partileri’nin dışında bir çoğunluk oluşma tehlikesi ortaya çıktı. Bu herkes için çok net olmalı. Çoğunluğun talebi olan Birlik Partileri’nin önderliğinde bir federal hükümetin kurulması riske girdi” dedi. Seçimler öncesinde durumun ciddi olduğunu belirten Söder, şu aşamada sol koalisyonu veya SPD-Yeşiller ve FDP arasında üçlü koalisyon ihtimali ortaya çıktığını kaydederek, “Durum çok ciddi. Her şeyin mükemmel gittiğini kimse söyleyemez. Artık kolları sıvamamız gerekiyor” diye konuştu.

‘SESSİZ OLDUĞUM ANLAMINA GELMEZ’

Seçim kampanyasında aktif olmak istediğini ifade eden Söder, “Bu şimdi sessiz olduğum anlamına gelmez” dedi. Söder, Birlik Partileri’nin güçlü olması ve SPD ile arasındaki farkı ortaya koyması durumunda oylarını artırabileceğini kaydetti. Öte yandan Spiegel dergisi adına Civey kamuoyu araştırma şirketi tarafından yapılan ankete katılanların çoğunluğu seçimlere altı hafta kala Birlik Partileri’nin başbakan adayının değiştirilerek Laschet’in yerinde Söder’i istemişti. Bu konuda görüşleri sorulan Söder ise “Oy pusulaları bastırıldı, seçim afişleri yapıştırıldı” dedi.