BAVYERA Eyalet Başbakanı Markus Söder, “Durum çok ciddi. Gerçeklerin üzerine gitmemiz lazım. Durum kontrolden çıkma tehlikesinde” dedi. Etraftan her taraftan olumsuz sinyaller aldıklarını söyleyen Söder, “Biz ikinci bir kapanma istemiyoruz. Ama eğer bir hareket olmazsa hızla oraya yaklaşıyoruz. Acil frenine basmak zorunda kalmadan önce koronayı frenlememiz lazım. Sakin bir ortamda Noel Bayramı’nı kutlayıp kutlayamayacağımıza önümüzdeki haftalar karar verecek” diye konuştu.





TARTIŞMALAR SERTLEŞTİ

Merkel’in çarşamba günü yapacağı videokonferans öncesi eyaletler arasında farklı uygulamalar üzerine tartışmalar da sertleşti. SPD’li Rheinland Pfalz Eyalet Başbakanı Malu Dreyer, ülke içindeki riskli bölgelerden gelenlere otellerde geceleme yasağını iptal etti. Dreyer tartışmalar ve çok fazla geri dönüşler olduğu için geceleme yasağını kaldırdıklarını açıkladı. Berlin eyaleti de geceleme yasağına karşı. Ancak Bavyera, Baden Württemberg ve Mecklenburg Vorpommern Eyaleti geceleme yasağında son derece ısrarlı.