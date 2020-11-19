‘Durum ciddi, hem de çok ciddi’

KORONA salgınıyla mücadelede gerekli kurallara uyulmasının önemli olduğunun altını çizen Prof. Wieler “Hijyen kurallarına uymak zorundayız. Mümkün olduğu kadar teması azaltmalıyız. Hastalık semptomları olanlar evlerinden çıkmasın. Gelin hep beraber bu zor günleri atlatalım. Ben önümüzdeki haftalarda vaka sayısının düşeceğine inanıyorum. Ama kimseye de söz veremem” dedi. Okullarda uygulanan konsepti savunan Wieler, okullarda vakaların takibinin kolay olduğunu da aktardı. Hastalığın 12 yaş altındaki çocuklara bulaşma riskinin diğer yaş gruplarına göre çok düşük olduğunu da belirten Wieler, aşı çalışmalarıyla ilgili ise “Son derece cesaret verici ve son derecede olumlu haberler geliyor. Bu kadar olumlu sonuçların bu kadar hızlı olması beni şaşırtıyor. Aşı salgınla mücadedelede iyi bir silah olacak. Aşının onaylanması durumunda salgınla mücadele daha kolay olacak” dedi.





SIKI ÖNEMLER ETKİSİNİ GÖSTERECEK

Robert Koch Enstitüsü Hastalık İzleme Bölümü Başkanı Dr. Ute Rexroth da basın toplantısında alınan sıkı önlemlerin etkisinin olumlu olacağını düşündüğünü vurguladı. Dr. Rexroth, insanların büyük çoğunluğunun kurallara uyduğunun gözlendiğini belirtirken, sağlık çalışanlarının ağır yük altında kaldığına da işaret etti. Dr. Rexroth, artan ölümlere dikkat çekerken “Bu hafta sonuna kadar salgından ölenlerin sayısı binin üzerine çıkabilir” dedi. Almanya’da son üç günde salgından dolayı hayatlarını kaybedenlerin sayısı 823 kişi olarak açıklandı.