‘Dur’ ihtarına uymadı, ölüme yol açtı, yedi yıl yedi!

BRAUNSCHWEIG Mahkeme, sanığı tedbirsizlik sonucu ölümü sebebiyet vermekten yedi yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık geçen yıl ağustos ayında kontrol yapan polisin ‘dur’ ihtarına uymamış ve otomobiliyle kaçmıştı. Polislerin peşine düştüğü sanık, otobanda zaman zaman 240 km hız yapmıştı. Braunschweig kentinde kırmızı ışıkta bekleyen iki sürücünün otomobiline arkadan hızla çarpmış ve 33 yaşındaki bir sürücünün ölümüne yol açmıştı. Mahkemede, avukatı aracılığıyla birçok kez pişman olduğunu ve özür dilediğini söyleyen 39 yaşındaki sanığın cezasına itiraz etme hakkı var.