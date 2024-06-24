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KUZEY Ren-Vestfalya (KRV) Eyaleti Kültür ve Bilim Bakanlığı’na bağlı Aşırı Sağcılık ve Irkçılığa Karşı Devlet Koordinasyon Merkezi de projeyi 120 bin Euro ile finanse ediyor. Sergiyle ilgili açıklama yapan Eyalet Kültür Bakanlığı Müsteşarı Gonca Türkeli-Dehnert, “Aşırı sağcı ve ırkçı şiddet, göç geçmişi olan insanların günlük yaşamları üzerinde büyük bir etkiye sahip. Bu nedenle kamuya açık anma ve hatırlama mekânları, yakınlarını kaybedenlerin bakış açısından vazgeçilmezdir. ‘Dur. Dinle. Karşılaş’ sergisi, KRV’deki sağcı, ırkçı ve antisemit şiddet mağdurlarının perspektifinden hatırlanmasına odaklanarak bunu ele almaktadır” dedi.

ŞİDDET SÜREKLİ ARTTI

Bakanlıktan yapılana açıklamada, güncel rakamların tehdit durumunun ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Verilere göre Kuzey Ren-Vestfalya’da devlet tarafından finanse edilen iki danışma merkezine 355 sağcı, ırkçı veya antisemit şiddet vakası bildirildi. KRV’de devlet tarafından finanse edilen danışma merkezleri 2023 yılında vakaları kayıt altına almaya başladı. Buna göre 17’si çocuk ve genç olmak üzere 452 kişi doğrudan etkilendi. Şiddetin yoğunluğu da rakamlara paralel olarak arttı. Geçen yıl bir kişi öldürüldü, bazıları ağır olmak üzere 88 kişi yaralandı.

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GAMZE KUBAŞIK DA KATILDI

Bu rakamların ardındaki hikâyeleri görünür ve duyulur kılmayı hedefleyen sergi, hayatta kalanlar ve sağcı, ırkçı ve antisemit şiddet mağdurlarının aileleriyle yakın iş birliği içinde hazırlandı. Sanatçılar Talya Feldman ve Cana Bilir-Meier, üç bölümden oluşan ve kamusal alanlarda rastgele geçenlere hitap etmeyi amaçlayan görsel-işitsel konsepti geliştirdi. Meydan adını, NSU terör örgütü tarafından 2006 yılında katledilen Dortmundlu büfe sahibi ve aile babası Mehmet Kubaşık’tan alıyor. Sergi projesine Kubaşık’ın kızı Gamze Kubaşık da katıldı. Sergi, daha sonra KRV’nin başka yerlerinde de gösterilecek.