Dünyayı sarsan olay! Yeni doğan bebeğini pencereden attı

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FRANSIZ gazetesi Le Parisien’in aktardığına göre, genç anne, bebeğini “göbek bağıyla birlikte” pencereden fırlattı. Olayın pazartesi sabahı saat 06.00 sıralarında gerçekleştiği belirtildi. Otelde bulunan tanıklar, durumu fark eder etmez acil servisi arayarak yardım istedi. Ancak bebek, hastaneye ulaştırıldığında tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından genç anne, doğum sonrası tıbbi tedavi görmek üzere hastaneye kaldırıldı.

KASTEN ÖLDÜRMEDEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Aynı zamanda polis gözetimine alınan genç kadın, Avrupa’da bir gezi grubuyla seyahat eden genç yetişkinlerden oluşan bir gruba ait olduğu belirtildi. Paris Savcılığı, genç kadın hakkında “kasten öldürme” soruşturması başlattı. Ayrıca, annenin hamileliği inkar edip etmediği de soruşturma kapsamında inceleniyor. Savcılık, genç kadının hamileliğini gizlemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Bu tür vakalarda, hamileliğin inkar edilmesi veya psikolojik sorunların yaşanması, benzer trajedilere yol açabiliyor. Genç kadının psikolojik durumu ve olayın arka planıyla ilgili soruşturma devam ediyor.