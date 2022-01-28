Dünyayı resmet, sen de katıl

6-14 yaş arasında ilköğretim çağındaki çocukların başvurularının kabul edildiği yarışmada, Almanya
’dan kazanan 1 yarışmacıya tablet, 2 yarışmacıya da profesyonel resim malzemeleri ve çantası hediye edilecek. Yarışmanın önemine vurgu yapan Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı
, resim sanatının çocukların hayal güçlerinin gelişiminde en önemli etkenlerden biri olduğunu söyledi. Bu yıl 41’incisi düzenlenecek yarışmayı ‘sürdürülebilirlik’ hedefinden yola çıkarak aynı zamanda bir bilinçlendirme kampanyası olarak gerçekleştireceklerini belirten Yiğitbaşı, şunları söyledi: “Yarışmamızın temasını sürdürülebilir yaşam bilincini geliştirmek amacıyla ‘Benim Gözümden Dünya’ olarak belirledik. Dünyanın geleceğini önemseyen bir marka olarak çocuklara ‘Gelecek için harekete geç, hayalindeki dünyayı resmet’ diyoruz. Amacımız, yarışmamıza katılım sağlayacak öğrenciler, öğretmenler ve ebeveynlerin sürdürülebilirlik, iklim ve su krizi, plastik kullanımı, geri dönüşüm-atık yönetimi, deniz kirliliği gibi konularda farkındalıklarını artırarak harekete geçmelerini sağlamak. Bu yıl yarışmamızla çocuklarda çevre bilincini artırmayı hedefliyoruz.”SON BAŞVURU TARİHİ 1 NİSAN
Prof. Dr. Mümtaz Sağlam
öncülüğünde, Prof. Dr. Hayri Esmer, Prof. Dr. Hüsnü Dokak ve Doç. Dr. Devabil Kara’nın jürilik görevini üstlendiği yarışmada başvurular 1 Nisan 2022’ye kadar kabul edilecek. Yarışmaya katılmak isteyen çocuklar, resimlerini pinarcocukresimyarismasi.com web sayfasına yükleyerek ya da kargo yoluyla göndererek başvuru yapabilecek. Mayıs ayında yapılacak jüri değerlendirmeleri sonucunda katılımcılar arasından 12 öğrenci tablet, 24 öğrenci profesyonel resim çantası ve malzemeleriyle ödüllendirilirken, 3 öğrenci de Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı aracılığıyla 1 yıllık eğitim bursunun sahibi olacak. Yarışmada özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların hayallerini resmetmesine olanak tanıyan kategoriyi kazanan 1 yarışmacıya tablet, 2 yarışmacıya da profesyonel resim malzemeleri ve çantası hediye edilecek. Yarışma sonuçları www.pinar.com.tr adresinden ve @pinarlayasam sosyal medya hesaplarından açıklanacak.