Dünyası yıkılan Kenyalı gence imam sahip çıktı

Anne ve babasını küçük yaşta kaybeden, 9 kardeşi bulunan, maddi durumu kötü olan genç futbolcunun hayalini gerçekleştirmesi için köy halkı 5 bin dolar toplayıp Abdulselam'a teslim etti. Türkiye'ye gidip bir takıma transfer olmak isteyen Abdulselam, dolandırıcıların tuzağına düştü.Futbolcu olma hayaliyle Türkiye'ye gelip dolandırılan Kenyalı İbrahim'e cami cemaati sahip çıktı.

KALACAK YER AYARLANDI

Yaşadığı mağduriyeti anlatan Abdulselam'a, imam ve cami cemaati sahip çıktı. Cemaat parası olmayan Abdulselam için para toplayıp kalacak bir pansiyon ayarladı. Ardından antrenman yapabilmesi için de arayışa girdi. YEŞİLKÖYSPOR TESİSLERİNİ AÇTI

Yeşilköyspor, Abdulselam için tesislerinin kapısını açtı. Genç takım ile burada haftanın üç günü antrenman yapan Abdulselam, formunu korumaya çalışıyor.