Dünyanın kralı Kerim

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MMA kısa adıyla tanınan Karma Dövüş Sanatları’nda önce Almanya sonra Avrupa birincisi olan kafes dövüşçüsü Kerim Engizek, OKTAGON Dünya Şampiyonası’nda orta siklette Çek rakibi Patrik Kincl’i yenerek dünya şampiyonu oldu.

OKTAGON organizesinde Almanya’nın Frankfurt kentindeki Alman 1. Lig takımı Eintracht Frankfurt’un da maçlarını yaptığı Deutsche Bank Park stadyumunda ringe çıkan 33 yaşındaki Kerim Engizek, Çek rakibine şans tanımadı. İlk iki raundda rakibi Kincl’e şans tanımayan ve puanla önde bitiren Kerim, rakibini yere düşürdüğü üçüncü raundu da kazandı.

4’üncü raundun başında Kincl daha aktif bir tutum sergilese de Kerim başarılı bir savunma sergiledi. Şimdiye kadarki karşılaşmaları 4. ve 5. raunda bırakmadan kazanan Kerim Engizek, son raundu da puanla önde bitirerek orta siklette dünya şampiyonu oldu. 60 bine yakın izleyicinin alkışları eşliğinde dünya şampiyonluğunu kutlayan Kerim Engizek, Türkiye adına dövüşerek şampiyon olmaktan gurur duyduğunu söyledi.