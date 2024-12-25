Dünyanın konuştuğu adam! 5 ay önce bildi...

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Manchester City'nin yaşadığı kriz futbol dünyasını şoke etti. Ancak bu durum, eski futbolcu Michael Owen için sürpriz olmadı. Owen, sezon başlamadan önce yaptığı tahminle adeta City'nin yaşayacaklarını önceden görmüştü. Son 12 maçta 9 yenilgi ve 2 beraberlik alan Manchester City, Premier Lig’de 7. sıraya gerileyerek büyük bir hayal kırıklığı yaşatıyor. Sezon öncesinde bu düşüşü öngören Michael Owen, 16 Ağustos’ta yaptığı bir yorumla dikkatleri üzerine çekmişti. Owen, "Manchester City bu sezon ilk 4’e girmekte zorlanacak" demiş ve bu öngörüsü, City’nin krizinin ardından sosyal medyada yeniden gündeme gelmişti. Dünyaca ünlü kahin Baba Vanga'ya benzetilen Owen'ın 5 ay önce yaptığı tahmin yeniden gündem oldu.

'ARSENAL ŞAMPİYON OLUR, CITY ZORLANIR'

Football365’e verdiği röportajda Owen, sıralama tahminlerini şu şekilde paylaşmıştı: "Birinci Arsenal, ikinci Liverpool, üçüncü Aston Villa ve dördüncü Manchester City olacak. Bu konuda bahis oynayacağım. City’nin bu yıl tökezleyebileceğini düşünüyorum. Geçtiğimiz sezon inanılmaz bir performans sergilediler ama her zaman aynı seviyede kalamazsınız" ifadelerini kullanmıştı.

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'GUARDIOLA HER ZAMAN ORADA OLMAYACAK'

Owen ayrıca, Manchester City’nin karşı karşıya olduğu mali soruşturmalara ve Pep Guardiola’nın geleceğine de dikkat çekmişti. "Bu, Guardiola’nın son sezonu olabilir. O her zaman orada olmayacak ve bu, takım üzerinde bir baskı yaratabilir" diyen Owen, City’nin mevcut durumunun adeta işaretlerini vermişti.

CITY, LİDERİN 12 PUAN GERİSİNDE

Premier Lig’de 7. sıraya kadar düşen Manchester City, lider Liverpool’un 12 puan gerisinde bulunuyor. Üstelik Liverpool’un bir maç eksiği var. Bu durum, Owen’ın sezon öncesi tahmininin ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha gösteriyor.