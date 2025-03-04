Dünyanın incisi Marmaris, Berlin’de

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Dünya turizm pazarının en önemli destinasyonları ve firmalarının yer aldığı ITB Berlin Uluslararası Turizm Fuarı, bugün başladı. Seyahat profesyonellerinin buluştuğu ve iş anlaşmalarının yapıldığı fuarda Marmaris de yerini aldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı Muğla standında diğer ilçelerle birlikte tanıtım çalışmalarını yürüten Marmaris heyetinde Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, GETOB Başkanı Cengiz Akgün, TÜROFED Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Deliveli, Belediye Meclis Üyesi Fahri Tan ve Marmarisli turizmciler yer aldı.

