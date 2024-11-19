Dünyanın ilk otonom döner restoranı açılıyor!

İskender GÜNGÖR / KÖLN
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2024 12:28
Metin Dağ ile Lukas Podolski’nin ortak olduğu döner zincir markası ‘Mangal x LP10’, 2025’te ilk yapay zeka otonom robotlarıyla hizmet vermeyi planlıyor.
ALMAN futbolunun efsane isimlerinden Lukas Podolski
’nin döner zincir markası ‘Mangal x LP10
’, ile Circus Group önemli bir iş birliğine imza attı. Bu anlaşma kapsamında, 2025 yılında Köln-Düsseldorf bölgesinde ilk otonom döner restoranının açılması planlanıyor. Proje, toplamda 2.400 otonom robotun devreye alınmasını hedefliyor. Lukas Podolski’nin ortağı Metin Dağ
, anlaşmanın ardından Circus Group’un yapay zeka destekli ekipmanlarını incelediklerini belirterek, geleneksel Türk mutfağını modern teknolojiyle buluşturmanın ve restoran sektöründe yeni bir sayfa açmanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti.
‘GASTRONOMİDE BİR YENİLİK BAŞLATACAĞIZ’
‘Mangal x LP10’un kurucusu Metin Dağ, “Türk mutfağını en yüksek kaliteyle sunma hedefimize bağlı kalarak, Circus Group’un ileri teknolojisini restoranlarımızda kullanacak olmaktan heyecan duyuyoruz. Tamamen otonom restoranlar açarak gastronomide bir yenilik başlatacağız” dedi. Ortaklık uzun vadede yapay zekalı döner işletmelerinde Almanya’da 1.600, Polonya’da ise 800 robot kullanmayı planlıyor. Circus Group-Mangal x LP10 anlaşmasının maliyetinin 400 milyon Euro’luk bir proje olacağı bildirildi. Bu projeyle, Türk dönerinin hem geleneksel lezzeti korunacak hem de teknolojik yeniliklerle geleceğe taşınması sağlanacak. Almanya’da döner sektörünün en büyüğü olan ‘Mangal x LP10’, çoğunluğu Türk nüfusun yoğun yaşadığı NRV eyaletindeki restoranlar haricinde dondurulmuş döneri Alman zincir market reyonlarında da uzun yıllardır pazarlıyor.