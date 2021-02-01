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Avrupa
Haber Giriş: 01.02.2021 - 12:05 | Son Güncelleme:

Dünyanın en seksi atleti Tokyo Olimpiyatlarına hazırlanıyor!

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Dünyanın en seksi atleti Tokyo Olimpiyatlarına hazırlanıyor!
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Güzelliğiyle dikkat çeken ve dünyanın en seksi atleti olarak bilinen Alica Schmidt, Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanıyor.

Dünyada fenomen hale gelmesine rağmen sporu önceliğine koyan Schmidt çalışmalara devam ediyor.

Dünyanın en seksi atleti Tokyo Olimpiyatlarına hazırlanıyor
Özellikle dünyanın en seksi atleti olarak adını duyurmasından sonra 22 yaşındaki atlet binlerce hayran kazandı.
Dünyanın en seksi atleti Tokyo Olimpiyatlarına hazırlanıyor
Hatta Schmidt'in Instagram takipçisi 1.5 milyonu aşmış durumda.
Dünyanın en seksi atleti Tokyo Olimpiyatlarına hazırlanıyor

Bu takipçi sayısı sayesinde birçok reklam ve sponsor alan Schmidt, olimpiyatlara hazırlanıyor.
Dünyanın en seksi atleti Tokyo Olimpiyatlarına hazırlanıyor
Geçen sene ertelenen ve bu sene de ertelenme ihtimali konuşulan Tokyo Olimpiyatları'nda Schimidt de yarışacak.
Dünyanın en seksi atleti Tokyo Olimpiyatlarına hazırlanıyor

400 metrede yarışan güzel atlet dünyanın en seksi atleti seçilmesiyle ilgili; 'Bu unvanı neden aldım bilmiyorum.'
Dünyanın en seksi atleti Tokyo Olimpiyatlarına hazırlanıyor
'Benim için her zaman spor önce gelir. Instagram'da çok güzel olup takipçisi olmayan binlerce kadın var.'
Dünyanın en seksi atleti Tokyo Olimpiyatlarına hazırlanıyor

Olimpiyatlara odaklanan Alman atlet; 'Sonunda pistlere döndüm. Tekrar stadyumlarda antrenman yapabilmek güzel.' dedi.
Dünyanın en seksi atleti Tokyo Olimpiyatlarına hazırlanıyor
Schimidt bir reklam filmi için Borussia Dortmund'lu Mats Hummels'le bir araya gelmişti.
Dünyanın en seksi atleti Tokyo Olimpiyatlarına hazırlanıyor

Dünyanın en seksi atleti Tokyo Olimpiyatlarına hazırlanıyor

Dünyanın en seksi atleti Tokyo Olimpiyatlarına hazırlanıyor

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