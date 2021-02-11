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Avrupa
Murat TOSUN, BERLİN / Fotoğraflar: Getty Images, Alamy.com
Haber Giriş: 11.02.2021 - 14:00 | Son Güncelleme:

Dünyadaki tüm koronavirüs, 0.33’lük kola kutusuna sığıyor

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Dünyadaki tüm koronavirüs, 0.33’lük kola kutusuna sığıyor
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İngiltere’deki Bath Üniversitesi’nden İngiliz matematikçi Kit Yates, dünyadaki toplam koronavirüsün ne kadar hacim kaplayacağını hesapladı.

Yates, aktüel koronavirüs enfeksiyon sayılarını ve tahmini olarak enfekte olan insanlardaki virüs yoğunluğunu baz aldı. Yaptığı araştırmaya göre virüsün çapının 100 nanometre (1 metrenin milyarda biri) olduğunu hesaplayan Yates, hatta virüsün dış yüzeyindeki taç şeklinde çıkıntılardan dolayı üst üste geldikleri zaman oluşacak boşluğu da hesap etti. Yates’in hesaplamalarına göre dünyadaki koronavirüsler bir araya gelse, 0.33’lük bir kola kutusuna rahatça sığabiliyor. Yaptığı araştırmayı değerlendiren Kit Yates, “Son yıllardaki tüm bu kayıpların, öfkenin, fakirliğin, ayrılıkların sebebinin sadece birkaç yudumdan kaynaklandığını düşünmek çok şaşırtıcı” dedi.

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