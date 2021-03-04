Bardak çektiren Dwayne Johnson sırtının halini görünce şaşkına döndü

Hollywood'un en çok kazanan aktörlerinden biri olan Dwayne Johnson, hacemat tedavisi oldu.



Sırtında tam 26 noktada hacemat tedavisi olan ‘The Rock’ lakaplı aktör, son zamanlarda yaşadığı ağrılardan kurtulmak için bu yola başvurdu.



Son zamanlarda ünlü isimlerin sık sık başvurduğu tedavi için özel bir kliniğe giden 48 yaşındaki oyuncu, işlem sonrası sırtının fotoğrafını çekerek 221 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından paylaştı.



Paylaşımının altına "Göründüğünden daha iyi hissettiriyor" notu düşen oyuncu, Yorgun vücudumu zinde tutmak için her zaman farklı yöntemlere başvuruyorum. Zinde kalmak için bu yeni bir teknik, sadece bir vücudumuz var ve ona iyi bakmalıyız" notunu düştü.



ABD'de ünlü isimler arasında son zamanlarda hecamet tedavisi iyice popüler hale geldi.



Sanat ve spor camiasından birçok isim, hacemat tedavisine başvurarak bunu hayranlarıyla paylaşmayı ihmal etmiyor.



Tarihi yaklaşık 5 bin yıl öncesine dayanan kadim tıp yöntemlerinden hacamat, günümüz ünlülerinin de vazgeçilmezi oldu.



Derinin neşter yardımıyla çizilip ağzı geniş bir bardak, kavanoz veya şişe ile oluşturulan emme gücüyle kanın çekilmesi şeklinde yapılan hacamata, Prens William- Kate Middleton, Justin Bieber, Madonna, Jennifer Aniston, David-Victoria Beckham, Jessica Simpson, Britney Spears, Lindsay Lohan ve Gywenth Paltrow gibi yıldız isimler ilgi gösterdi.