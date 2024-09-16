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Dünya turuna Manisa’da ‘kahve’ molası

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#Hollanda#Bart Alta#Dünya Turu
Dünya turuna Manisa’da ‘kahve’ molası
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2024 11:48

Bisikletiyle çeşitli ülkeleri gezen 21 yaşındaki Hollandalı Bart Alta, Manisa’nın Demirci ilçesinde mola verdi.

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EDİRNE üzerinden Türkiye’ye giriş yapan Alta, Demirci ilçe girişindeki kahvehanede dinlendi, Türk kahvesi ve çay içiti, pide yedi. Alta, amacının dünyayı gezmek olduğunu belirterek, bugüne kadar 3 bin 845 kilometre pedal çevirdiğini anlattı. Hollanda’dan 15 Mayıs’ta yola çıktığını belirten üniversite öğrencisi Alta, turu boyunca Almanya, Çekya, Avusturya, Slovenya, Bosna Hersek ve Yunanistan’a gittiğini söyledi. Türkiye’nin çok güzel bir ülke olduğunu ifade eden Bart Alta, Mersin’den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geçeceğini, turunu orada bitirerek hava yoluyla ülkesine döneceğini söyledi. İlçeyi gezen Alta daha sonra Uşak yönüne ilerledi.

Dünya turuna Manisa’da ‘kahve’ molası

Dünya turuna Manisa’da ‘kahve’ molası

Dünya turuna Manisa’da ‘kahve’ molası

Dünya turuna Manisa’da ‘kahve’ molası




 

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#Hollanda#Bart Alta#Dünya Turu

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