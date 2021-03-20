Dünya sizinle gurur duyuyor.

CUMHURBAŞKANI Steinmeier, bu iki bilim insanının tüm dünya insanları için bir örnek olduğunun altını çizdi. Bu kadar kısa bir sürede geliştirdikleri aşı ile insanlığa görülmemiş bir hizmet sunduklarının da. Alman Cumhurbaşkanı, “Bir aşının milliyeti olmaz. O, Alman da, Türk de Amerikan da olmaz” dedi.

Belli ki, Türklerin ve Türkiye kökenlilerin, Almanların ve Amerikalıların BioNThech’in piyasaya sürdüğü BNT162b2 aşısını ‘sahiplenmelerini’ yani ‘milliyetleştirmelerini’ istemiyordu.

Aslında tüm dünya insanlarına yaşam veren, insanları hayata bağlayan ve özgürce yeniden hareket etmelerine katkıda bulunan böyle bir aşının ‘milliyetleştirilmesi’ tabii ki doğru değildir. Ancak Almanya’daki, Avrupa’daki, Türkiye’deki ve dünyanın çeşitli kesimlerindeki Türklerin ve Türkiye kökenli insanların Türkiye kökenli Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin’le gurur duymalarından daha doğal bir şey olamaz.

Tabii ki Almanların da... Çünkü bu iki bilim insanı aynı zamanda Alman vatandaşıdır.

Türkiye’nin İskenderun kentinde doğan ve henüz 4 yaşındayken annesiyle birlikte Köln’deki Ford otomobil fabrikasında çalışan babasının yanına gelen Uğur Şahin ile Aşağı Saksonya Eyaleti’nin Lastrup kentinde dünyaya gelen ve doktor olan babasının yolundan gidip Saarland Eyaleti’ndeki Homburg Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitiren Özlem Türeci tüm sosyalizasyonlarını da eğitimlerini de Almanya’da almışlardır.

İşte bu yüzden Almanya’nın da Almanların da bu insanlarla gurur duymalarından da daha doğal bir şey olamaz.

Olmamalıdır da.

Çünkü bu insanlar ‘buralıdır’.

‘DÜNYA KRİZİNİN KURTARICISI’

Nitekim BioNtech aşısı ruhsat alır almaz, Almanya’nın en yüksek tirajlı günlük gazetesi Bild, “Alman aşısı mucizesinin babası. Uğur Şahin 4 yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye’den Köln’e gelmiş” başlığıyla haberi manşete taşıdı.

Kölner Express gazetesi “Dünya krizinin kurtarıcısı” başlığıyla verdi haberi.

Kölnsche Rundschau gazetesi, “Kölnlü misafir işçi çocukluğundan dünya kurtarıcılığına” başlıklı haberinde, Kölnlülerin haklı olarak bir Kölnlü olan Uğur Şahin’le gurur duyduklarını vurguladı.

‘ŞANSLIYIZ Kİ DÖNMEDİLER’

Nitekim önceki akşam Almanya’nın en önde gelen medya kuruluşu ‘Axel Springer Ödülü’ alan Dr. Türeci ile Prof. Dr. Şahin’e haklı olarak övgüler yağdırıldı.

Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı ve Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Başbakanı Armin Laschet yaptığı kısa konuşmasında, “Eyaletimizin bir çocuğu olan Bay Şahin’i tebrik etmekten çok gurur duyuyorum” dedi.

Armin Laschet, aşıyı bulanların ebeveynlerinin ‘Gastarbeiter’ (misafir işçi) olarak ülkeleri Türkiye’ye geri dönmek üzere Almanya’ya geldiklerini belirtirken, “Ne kadar çok şanslıyız ki dönmediler” dedi.

CDU Lideri, Almanya’daki sağ popülistler de çok açık bir mesaj gönderdi: “Pandeminin kahramanları sizin günlük yaşamda dışladığınızda aynı insanlardır. Virüsün yanında aşırılığa ve kine, nefrete karşı da mücadele etmeliyiz.”‘KAVGAYA VAKTİMİZ YOK’

Axel Springer şirketinin yeni binasında düzenlenen ödül töreninde bir şey daha dikkatimi çekti.

Axel Springer’in CEO’su Mathias Döpfner, Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin’le kısa bir söyleşi yaptı.

Döpfner, Dr. Türeci’ye “Eğer eşler arasında bir kavga çıkarsa, bütün bu insanlığın umudu olan proje ne olacak?” diye bir soru yöneltti.

Yanıt çok ilginçti:

“O kadar çok işimiz var ki, eşimle kavga etmek için zamanımız bile yok.”

Daha önceki yıllarda söyleşi yaptığım Almanya’nın Cumhurbaşkanları Richard von Weizsaecker de, Roman Herzog da, Johannes Rau da, Horst Köhler de, Christian Wulff da, Joachim Gauck da, Frank-Walter Steinmeier de, Başbakan Helmut Kohl de, Gerhard Schröder de, Angela Merkel de “Türklere teşekkür borçluyuz” dediler.

İşte şimdi Almanya da, Almanlar da, Türkiye de Türkler de, Türkiye kökenliler de Türk-Alman, Alman-Türk bilim insanları Özlem Türeci-Uğur Şahin çiftiyle gurur duyuyor.

Dünya sizinle gurur duyuyor.