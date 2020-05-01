Dünya şampiyonu hapse girecek

ALMANYA'nın Köln kentinde son kez hakim karşısına çıkan ünlü boksör Felix Sturm, hapis cezasına çarptırıldı. Vergi kaçırmak ve doping kurallarını ihlal etmekle suçlanan 41 yaşındaki şampiyon boksör, mahkemece suçlu bulundu. Hakim boksöre üç yıl hapis cezası verdi. Köln'de görülen davanın son duruşmasına sanık Sturm maske takarak katıldı. Takım elbise giyen ve kravat da takan Strum, kararı yüzünde maske ile dinledi. Mahkeme hakimi Marc Hoffmann, Sturm'un 2008 ile 2010 yılları arasında ve 2013 yılında toplam bir milyon Euro vergi kaçırmaktan suçlu buldu. Hakim Hoffmann, boksörün maçlarında doping yaparak doping kurallarını ihlal ettiğini ve bu şekilde rakibine göre kendisine haksız avantaj elde ettiği kararına da vardı. Savcı, Sturm'u 2008 yılından 2015 yılına kadar toplam 5 milyon 800 bin Euro vergi kaçırmakla suçlamıştı. Bosna kökenli Alman boksör 8 ay tutuklu kalmış, 8 ay sonunda 300 bin Euro kefaletle cezaevinden çıkmıştı. Sturm'un kararı temyiz etme hakkı bulunuyor. Kariyerinde 49 maça çıkan ve bunların 40’ını kazanan Felix Sturm, 18 kez nakavtla ringden galip ayrıldı. Sturm, çeşitli kategorilerde toplamda 4 kez şampiyon olan ilk Alman boksör oldu.