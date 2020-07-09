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Avrupa
Haber Giriş: 09.07.2020 - 11:30,Son Güncelleme:

Dünya şampiyonu, balık avında hayatını kaybetti

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Dünya şampiyonu, balık avında hayatını kaybetti
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2 kez dünya şampiyonluğu bulunan Avustralyalı milli snowboardcu Alex Pullin, balık avında hayatını kaybetti. 32 yaşındaki sporcunun ölümü ülkesinde şok etkisi yarattı.

Dünya şampiyonu Avustralyalı milli snowboardcu Alex Pullin'in, balık avında hayatını kaybettiği bildirildi. Avustralya Yayın Kurumunda yer alan habere göre, 32 yaşındaki Pullin, Avustralya'nın Gold Coast kentindeki Palm Plajı yakınlarında zıpkınla balık avladığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle hayatını kaybetti.

Dünya şampiyonu, balık avında hayatını kaybetti
Queensland Ambulans Servisinden (QAS) Justin Payne, dünya şampiyonu sporcunun sabah saatlerinde bölgede şnorkelle yüzen bir kişi tarafından deniz dibinde fark edildikten sonra cankurtaranlar tarafından sahile çıkartıldığını söyledi.
Dünya şampiyonu, balık avında hayatını kaybetti
Tepkisiz halde bulunan ve cankurtaranların sahilde yaklaşık 50 dakika müdahale ettiği Pullin'in kurtarılamadığını belirten Payne, "Muhtemelen balık avı yapıyordu. İlk olarak belindeki ağırlık kemeriyle deniz dibinde bulundu ve bulunduğu yerde de balık avlama ekipmanları vardı." ifadelerini kullandı.
Dünya şampiyonu, balık avında hayatını kaybetti
Şampiyon sporcunun ölüm nedenini belirlemek için polisin soruşturma başlattığı kaydedildi.

2014 Soçi Kış Olimpiyatları'ndaki açılış törenine Avustralya kafilesinin bayrak taşıyıcısı olarak çıkan Pullin, Uluslararası Kayak Federasyonu Snowboard Dünya Şampiyonası'nda 2011 ve 2013 yıllarında altın, 2017'de ise bronz madalya kazanmıştı. Bu başarılarının ardından dünya sıralamasında 2'nci basamağa kadar yükselen ve iki kez Dünya Kupası'nı kazanan Pullin, Kış X Oyunları'nda (Winter X Games) gümüş madalya almıştı.

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