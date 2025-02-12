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‘Dünya Öykü Günü’ Londra’da kutlanacak

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#ALMANYA#Öykü#AVRUPADAN HABERLER
‘Dünya Öykü Günü’ Londra’da kutlanacak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2025 09:41

Londra’da yaşayan sanatseverler, 14 Şubat Dünya Öykü Günü kapsamında 15 Şubat Cumartesi günü saat 18.30’da İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’nde (İAKM-Cemevi) düzenlenecek edebiyat etkinliğinde bir araya gelecek.

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İAKM-Cemevi tarafından organize edilen etkinlikte, dünya edebiyatının ilk öykü kitabı olarak kabul edilen Giovanni Boccaccio’nun ‘Decameron’ öyküleri anlatılacak. Program, cemevi görevlisi Sevgi Sarıtaş’ın moderatörlüğünde ve Dursaliye Şahan’ın sunumuyla başlayacak. Etkinlikte Sevim Özdemir, Sevgi Sarıtaş, Gülsüm Coşkun, Mine Ovacık, Aycan Saraçoğlu, Hatice Demir Kaya, Ali la Pax, Mehmet Arslan, Belgin Özkurşun, Leyla Alp, Leyla Şahan ve Elif Yüzer yer alacak. Etkinlikle ilgili yapılan açıklamada, “Edebiyat severleri bir araya getirecek olan etkinlik, tarihsel bir öykü yolculuğu sunarak katılımcılara edebiyatın gücünü bir kez daha hissettirecek” denildi.

‘Dünya Öykü Günü’ Londra’da kutlanacak


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#ALMANYA#Öykü#AVRUPADAN HABERLER

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