‘Dünya Öykü Günü’ Londra’da kutlanacak

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İAKM-Cemevi tarafından organize edilen etkinlikte, dünya edebiyatının ilk öykü kitabı olarak kabul edilen Giovanni Boccaccio’nun ‘Decameron’ öyküleri anlatılacak. Program, cemevi görevlisi Sevgi Sarıtaş’ın moderatörlüğünde ve Dursaliye Şahan’ın sunumuyla başlayacak. Etkinlikte Sevim Özdemir, Sevgi Sarıtaş, Gülsüm Coşkun, Mine Ovacık, Aycan Saraçoğlu, Hatice Demir Kaya, Ali la Pax, Mehmet Arslan, Belgin Özkurşun, Leyla Alp, Leyla Şahan ve Elif Yüzer yer alacak. Etkinlikle ilgili yapılan açıklamada, “Edebiyat severleri bir araya getirecek olan etkinlik, tarihsel bir öykü yolculuğu sunarak katılımcılara edebiyatın gücünü bir kez daha hissettirecek” denildi.