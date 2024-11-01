‘Dünya Münih’e misafir olsun’

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“2040 yılında dünyanın dört bir yanından gelen sporcuları ve konukları Bavyera’da tekrar ağırlayabilirsek çok mutlu olurum. Bu nedenle SPD Meclis Grubu’yla birlikte Münih’in 2040 Olimpiyat Oyunları’na yönelik başvurusunu destekliyorum. Bu yıl Avrupa Futbol Şampiyonası’na ev sahipliği yaptığımızda ve 2022’de Münih’te düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda, Bavyera’nın büyük spor organizasyonlarını mükemmel bir şekilde organize edebildiğini bir kez daha göstermiş olduk. Bu nedenle Münih Olimpiyat Oyunları’nın unutulmaz bir spor etkinliği olacağından eminim. IOC Olimpiyat Komitesinin tüm haklı eleştirilerine rağmen bu yıl Paris’te düzenlenen Olimpiyat Oyunları harika bir deneyimdi. Eğer bir gün Olimpiyat ruhunu burada, evimizde yakından deneyimleyebilirsek çok heyecanlanırım. Münih belediye binası da benim heyecanımı paylaşıyor. Münih şehri başvuruları açıkça memnuniyetle karşılıyor. Tüm coşkuya rağmen Münih Olimpiyat Oyunları’nın sürdürülebilir bir şekilde düzenlenmesi ve halkın sürece dahil edilmesi benim için özellikle önemli.”

EKONOMİK AÇIDAN DA ÖNEMLİ“Böyle bir spor etkinliğini kendi (federal) eyaletinizde deneyimleme ve kendinizi açık ve misafirperver olarak sunma fırsatının yanı sıra Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapmak ekonomik açıdan da Münih ve Bavyera için anlamlıdır. Olimpiyatlar, altyapıya milyarlarca dolar yatırım yapma ve kasaya büyük miktarlarda para getirme fırsatı yaratıyor. ‘Dünya Münih’e misafir oldu’. Bence bu güzel bir fikir. Belirsizlik ve kriz zamanlarında uluslararası spor etkinlikleri insanlara destek oluyor.”