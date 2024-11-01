×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

‘Dünya Münih’e misafir olsun’

Güncelleme Tarihi:

#AVRUPADAN HABER#Arif Taşdelen#SPD
‘Dünya Münih’e misafir olsun’
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2024 12:29

Almanya’nın olimpiyatlara son ev sahipliği yapmasının üzerinden 52 yıl geçti. O dönemde, Bavyera’nın başkenti Münih ev sahipliği yapma onurunu yaşadı. 2040 yılında Olimpiyat Oyunları’nın yine Almanya’nın Münih kentinde yapılmasını isteyen Bavyera milletvekili Arif Taşdelen (SPD) “Dünya Münih’e misafir olsun” dedi. Taşdelen konuyla ilgili şunları söyledi:

Haberin Devamı

 

“2040 yılında dünyanın dört bir yanından gelen sporcuları ve konukları Bavyera’da tekrar ağırlayabilirsek çok mutlu olurum. Bu nedenle SPD Meclis Grubu’yla birlikte Münih’in 2040 Olimpiyat Oyunları’na yönelik başvurusunu destekliyorum. Bu yıl Avrupa Futbol Şampiyonası’na ev sahipliği yaptığımızda ve 2022’de Münih’te düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda, Bavyera’nın büyük spor organizasyonlarını mükemmel bir şekilde organize edebildiğini bir kez daha göstermiş olduk. Bu nedenle Münih Olimpiyat Oyunları’nın unutulmaz bir spor etkinliği olacağından eminim. IOC Olimpiyat Komitesinin tüm haklı eleştirilerine rağmen bu yıl Paris’te düzenlenen Olimpiyat Oyunları harika bir deneyimdi. Eğer bir gün Olimpiyat ruhunu burada, evimizde yakından deneyimleyebilirsek çok heyecanlanırım. Münih belediye binası da benim heyecanımı paylaşıyor. Münih şehri başvuruları açıkça memnuniyetle karşılıyor. Tüm coşkuya rağmen Münih Olimpiyat Oyunları’nın sürdürülebilir bir şekilde düzenlenmesi ve halkın sürece dahil edilmesi benim için özellikle önemli.”

‘Dünya Münih’e misafir olsun’
EKONOMİK AÇIDAN DA ÖNEMLİ
“Böyle bir spor etkinliğini kendi (federal) eyaletinizde deneyimleme ve kendinizi açık ve misafirperver olarak sunma fırsatının yanı sıra Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapmak ekonomik açıdan da Münih ve Bavyera için anlamlıdır. Olimpiyatlar, altyapıya milyarlarca dolar yatırım yapma ve kasaya büyük miktarlarda para getirme fırsatı yaratıyor. ‘Dünya Münih’e misafir oldu’. Bence bu güzel bir fikir. Belirsizlik ve kriz zamanlarında uluslararası spor etkinlikleri insanlara destek oluyor.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#AVRUPADAN HABER#Arif Taşdelen#SPD

BAKMADAN GEÇME!