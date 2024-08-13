Dünya milli sporcumuzu konuşuyor: Yusuf Dikeç Berlin sokaklarında!

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Dominikli grafiti sanatçısı Jesus Cruz , Paris 2024 Olimpiyatları'nda dünya çapında fenomen haline gelen Yusuf Dikeç'in atış tarzı grafitisini çizdi.

Jesus Cruz Artiles, Dikeç’in bu ikonik anını sanatına taşıyarak, hem ona olan hayranlığını hem de sporun sanattaki yansımasını vurgulamak istediğini belirtti. “Yusuf Dikeç’in Paris 2024’teki performansı, sporun estetikle nasıl birleştiğini gösteren mükemmel bir örnek. Onun bu anını Berlin’in sanatsal dokusuyla birleştirmek istedim,” diyen Artiles, bu eserle Berlin’in kültürel çeşitliliğine de katkıda bulunmuş oldu.

Parka gelen vatandaşlar, Dikeç'in grafitisi ile hatıra fotoğrafı çektirdi.