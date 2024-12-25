Dünya devinin stadını fareler bastı

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İngiltere Premier Lig'de zor günler geçiren Manchester United'ın stadı Old Trafford'u fareler bastı. Müfettişler bazı yerlerde kemirgen dışkısı tespit etti ve stadın hijyen puanı düşürüldü. Daily Mail'in haberine göre müfettişler tarafından yapılan kontrollerde Old Trafford'daki yemek kioskları ve süitlerinde kemirgen atıkları tespit edildi.

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'Düşler Tiyatrosu' hijyen müfettişleri tarafından incelendikten sonra, en yüksek puan olan 5 üzerinden 2 yıldızlı bir derecelendirme ile cezalandırıldı. Kulüp yetkilileri, haşere kontrol ortakları ve yerel konseyle birlikte çalışarak, sorunun üstesinden gelmek için bir dizi önlem uygulamaya başlayacak.

GIDA HİJYENİ YOK

Müfettişlerin zemin seviyesindeki kurumsal süitlerde ve bir tribünde taraftarlara yiyecek satan bir kioskta fare aktivitesinin kanıtlarını bulduğu açıklandı. Daha sonra United'ın gıda hijyeni derecelerini dört yıldızdan ikiye düşürüldü. Ünlü stadyumun bir kanal ve bir demiryolu hattındaki konumu nedeniyle söz konusu sorunun ortaya çıktığı ifade edildi.