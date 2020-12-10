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Haber Giriş: 10.12.2020 - 14:24 | Son Güncelleme:

Dünya bu golü konuşuyor... Taç atışından attı!

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Dünya bu golü konuşuyor... Taç atışından attı!
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İran Ligi'nde yeşil sahalarda ender görünen bir olay yaşandı. Payka takımında forma giyen Nader Mohammadi, taç atışını gole çevirdi. Atılan bu gol dünya gündemine oturdu. Nader Mohammadi'nin taç kullanım şekli de en az atılan gol kadar konuşulanlar arasına girdi.

İran Ligi'nin 5. haftasında Gol Gohar Sirjan ile Paykan takımları karşı karşıya geldi. Mücadele konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona ererken, Nader Mohammadi attığı ilginç golle maça damgasını vurdu.

Dünya bu golü konuşuyor... Taç atışından attı
Karşılaşmanın 7. dakikasında uzun bir atış yapmak için tacı takla atarak kullanan İranlı futbolcu, istemeden de olsa meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

KALECİNİN ELİNE DEĞDİĞİ İÇİN GOL SAYILDI
Kaleye doğru süzülen top, kaleci Alireza Haghighi'nin eline değerek filelerle buluştu.

Dünya bu golü konuşuyor... Taç atışından attı
Bilindiği gibi kurallara göre taç atışından direkt olarak kaleye giren top, gol sayılmıyor. Kalecinin son dokunuşu, golün geçerli olmasına neden oldu.
Dünya bu golü konuşuyor... Taç atışından attı

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