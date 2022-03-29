Dün akşam karar verdi! Saarland'da...

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SEÇİM akşamı sonuçlar şekillenmeye başlarken, “Bu eyalete başbakan olarak hizmet etmek benim için bir onurdu. Sizlere CDU Saarland Eyalet Teşkilatı Genel Başkanı olarak hizmet etmek benim için bir onurdu” diyerek görevi bırakma sinyalleri veren Hans, dün akşam kararını ilan etti. Dün öğle saatlerinde video konferans yöntemiyle katıldığı basın toplantısında, partinin ilgili birimleriyle görüştükten sonra kararını açıklayacağını söyleyen Tobias Hans, akşama doğru Saarbrücken’de bir araya gelen CDU Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyelerine, “Yeniden aday olmayacağım, partinin liderliğini bırakıyorum” dedi. 2018 yılı sonbaharından beri hem Saarland Başbakanlığı görevini hem de CDU Eyalet Teşkilat Başkanlığı’nı sürdüren Hans’ın, 28 Mayıs’ta yapılacak kurultayda aday olmayacağını açıklaması üzerine ilk aday ortaya çıktı. Hans, Saarland Eyalet Parlamentosu Başkanı Stephan Toscani’nin kendisinin yerine aday olmaya hazır olduğunu açıkladığını ilan etti. Diğer MKYK üyelerinin de Toscani’nin adaylığına sıcak baktığı belirtildi.