Duisburg’da Türk öğrenciye saldırı

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ALMANYA’nın Duisburg kentinde bir Türk kızı, okulda saldırıya uğradı. Duisburg Polisi’nden yapılan açıklamaya göre, Altenrade kesimindeki bir okula giden 12 yaşındaki Ayşegül, 11 Kasım günü okul çıkışı saat 13.00 sıralarında okulun bahçesindeki tuvalette saldırıya uğradı. 14 ila 17 yaşlarında olduğundan hareket edilen siyah kapüşonlu bir ceket giyen saldırgan henüz bulunamadı ve kimliği de belirlenemedi. Saldırının ardından hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan ve aynı zamanda psikolojik tedavi de gören Ayşegül’ün tam bir travma yaşadığı, ancak sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Duisburg Polisi saldırganla ilgili bilgisi olanların 0203/2800 numaralı telefonu arayarak ihbarda bulunmalarını istedi. Okul idaresi de yaşanan bu dehşet verici saldırıdan dolayı derin üzüntü duyduklarını, bundan böyle ders saati başladıktan sonra girişteki dış kapının kapalı tutulacağını açıkladı. Öğrenci velileri ise bundan böyle okulda güvenlik görevlisi bulundurulmasını istedi.

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‘DURUMU İYİ’

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı da Düsseldorf Başkonsolosluğu’nun saldırıyla yakından ilgilendiğini ve soruşturmayı takip ettiğini belirtti. Bakanlığın X hesabından yapılan açıklamada, “Almanya’nın Duisburg şehrinde bir ilkokulda saldırıya uğrayan 12 yaşındaki vatandaşımız Ayşegül’ün sağlık durumunun iyiye gittiğini ve yakında taburcu edilmesinin beklendiğini memnuniyetle öğrendik. Düsseldorf Başkonsolosluğumuz, soruşturma sürecini yakından takip etmektedir. Ayşegül’e ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadeleri kullanıldı.