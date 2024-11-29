Duisburg’da Kaynar Kitabevi anıldı

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ÖĞRETMEN olarak Almanya’ya gelen Yaşar Kaynar ve eşi Reyhan Kaynar tarafından kurulan Kaynar Kitabevi, dönemin göçmen toplumu için sadece bir kitapçı değil, aynı zamanda bir kültür merkezi haline gelmişti. Türk işçiler ve ailelerinin yanı sıra birçok sanatçı, yazar ve aydın da bu kitabevini sık sık ziyaret etti. Kaynar Kitabevi, göç yıllarında Aziz Nesin, Zülfü Livaneli, Cem Karaca, Fakir Baykurt, Hasan Hüseyin Korkmazgil, Ercan Karakaş, İsmail Çoban, Yüksel Pazarkaya gibi önemli isimleri ağırladı. Kitabevi, sadece kitap satışıyla değil, düzenlenen etkinliklerle de Türk kültür ve edebiyatının Almanya’da tanıtılmasında önemli bir rol oynadı.

Etkinlik, Şehir Arşivi Müdürü Dr. Andreas Pilger’in selamlama konuşmasıyla başladı. Programın moderatörlüğünü üstlenen Dr. Türkan Yılmaz, Almanya ile Türkiye arasında 1961 yılında imzalanan İşgücü Anlaşması’ndan bugüne kadar göç politikalarında yaşanan değişimleri anlattı. Dr. Yılmaz, “Göçün ilk yıllarında ‘Gastarbeiter’ (misafir işçi) olarak anıldık. Zamanla anladık ki, geri dönmüyoruz ve bu sefer ‘Migrant’ (göçmen) olarak adlandırıldık” ifadeleriyle salonda duygusal bir atmosfer yarattı.Etkinlikte söz alan Yaşar Kaynar, kitabevinin kuruluş hikâyesini ve Almanya’daki çalışma hayatını anlatarak katılımcılara teşekkür etti. Kaynar, 1972 yılından itibaren ders verdiği Türk öğrencileriyle hasret gidererek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Eşi Reyhan Kaynar ise Almanya’da geçen yıllarını anlattığı kitabını imzalayarak davetlilere hediye etti. Kitap, Kaynar ailesinin göç hikâyesini ve o dönemde yaşanan zorluklarla birlikte başarılarını gözler önüne seriyor. Bu anlamlı gecede Kaynar Kitabevi’nin sadece bir kitapçı değil, Duisburg’daki Türk toplumu için bir kültürel buluşma noktası olduğu bir kez daha vurgulandı. Etkinlik, göçmenlik tarihine ışık tutan anılar ve konuşmalarla dolu, unutulmaz bir akşam olarak kayıtlara geçti.