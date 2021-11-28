Duisburg Veliler Derneği öğretmenleri unutmadı!

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DUISBURG Veliler Derneği Eş Başkanı Ali Yağız’ın açılış konuşmasıyla başlayan programda hazır bulunan Düsseldorf Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliğini temsilen Mümin Sevin, Essen Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Doç. Dr. Mehmet Fikret Arargüç, öğretmen Arif Şentürk, Hasan Basri, Duisburg Akşemsettin Cami Din Görevlisi Recep Geçer, öğretmenlik mesleğine dair birer konuşma yaptı. Emekli öğretmenlerden Veysel Sünme, öğretmenlik anılarını anlattı ve iki de şiir okudu. Diğer emekli öğretmen Rahmi Koca da, hem öğretmenlik mesleğini, hem de öğretmenlik anılarından anlattı.