Duisburg Veliler Derneği öğretmenleri unutmadı!

DUISBURG Veliler Derneği Eş Başkanı Ali Yağız’ın açılış konuşmasıyla başlayan programda hazır bulunan Düsseldorf Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliğini temsilen Mümin Sevin, Essen Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Doç. Dr. Mehmet Fikret Arargüç, öğretmen Arif Şentürk, Hasan Basri, Duisburg Akşemsettin Cami Din Görevlisi Recep Geçer, öğretmenlik mesleğine dair birer konuşma yaptı. Emekli öğretmenlerden Veysel Sünme, öğretmenlik anılarını anlattı ve iki de şiir okudu. Diğer emekli öğretmen Rahmi Koca da, hem öğretmenlik mesleğini, hem de öğretmenlik anılarından anlattı.‘GELECEK NESİLLERİMİZ KÜLTÜRLERİNİ KAYBETMESİN İSTİYORUZ’Duisburg Veliler Derneği
Eş Başkanı Ali Yağız, etkinlikte yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “Duisburg Veliler Derneği 2019 yılında kurulmuş bir dernektir. Normal sivil toplum kuruluşlarından ayrı bir yanımız vardır, o da dernek mekânımızın olmamasıdır. Yani mobil çalışıyoruz. Hizmetlerimizi de, etrafımızda olan adlarına sağ veya sol, şu , bu denen sivil toplum kuruluşlarının tümüyle çalışmaya gayret ediyoruz. Duisburg Veliler Derneği olarak yegane amacımız, Almanya
genelinde Duisburg özelinde çocuklarımızın, gençlerimizin kendi kültürlerini kaybetmeden, içinde yaşadığımız topluma katma değer sunmalarını arzuluyoruz. Bütün çalışmalarımızı da, bu anlayış üzerine yapıyoruz. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda bizlere, en büyük desteği sunan öğretmenlerimiz oldu. Öğretmenlerden oluşan bir istişare kurulumuz var. Adeta biz bu işi, iki ayaklı olarak yürütmeye çalışıyoruz. Yaptığımız her faaliyetin arkasında, değerli öğretmenlerimizin katkıları var. Tüm öğretmenlerimize çok çok teşekkür ediyoruz.“‘ÖĞRETMENLİK DÜNYANIN EN KUTSAL MESLEKLERİNDEN BİRİDİR’
Programa Düsseldorf Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği’ni temsilen katılan Mümin Sevin, “Öğretmenlik, dünyanın en kutsal mesleklerinden birisini teşkil etmektedir. Bir bireyin kendisini geliştirmeye ve kimlik oluşturmaya başladığı hayatının en önemli döneminde, ilk önce elinden öğretmenler tutmaktadır. Kişinin gelişiminde, en az ailesi kadar, bazen de ailesinden fazla destek olur. Öğretmenlerimiz, dünyanın her yerinde büyük bir emek ve özveriyle görevlerini yerine getirmektedir. Bundan dolayı öğretmenlerimiz, takdirlerin en büyüğüne layık olduğunu unutmamamız gerekmektedir. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın anadillerini kurumaları, gelecek nesillere aktarmaları, kültürel ve tarihi değerlerine sahip çıkma bilincinin geliştirilmesine katkı sağlayan bütün çabalarını, büyük bir takdirle karşılıyoruz.“ diye konuştu.‘BEN DE MİSAFİR OLARAK KATILDIM’
Davetliler arasında yer alan ve konuşmasına, “Programa ben, misafir olarak katıldım“ diyerek başlayan Essen Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Doç. Dr. Mehmet Fikret Arargüç, “Çağdaş dünyaya tam olarak uyabildiğimiz bu duruşumuzu, bizler bunların çoğunu öğretmenlerimize borçluyuz. Bu vesileyle ben, özellikle görevleri başındayken şehit düşmüş bütün öğretmenlerimizi sonsuz, hürmet ve rahmetle anmak, bunun yanı sırada çalıştıkları süre boyunca her türlü fedakarlık yapıp emekli olan öğretmenlerimize ve görevleri başında olan öğretmenlerimize, ülkemizin dört bir yanında ve aynı şekilde yurt dışında, Türklerin olduğu her coğrafyada çocuklarımıza dillerini, kimliklerini, kültürlerini öğretmeye çalışan bütün öğretmenlerimize buradan selam ediyor, büyüklerimizin ellerinden öpüyorum. Bu akşam bu etkinliye katkısı olan herkese teşekkür ediyorum“ dedi.ÇİĞ KÖFTE ,KUMPİR, ÇAY...
Ayrıca programda Duisburg Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi başkanı İsa Taştemir, İGMG Duisburg Wanheim Derneği Başkanı Özcan Alan, Duisburg Belediyesi Meclis Üyesi Ayhan Yıldırım ve İbrahim Doğancı birer konuşma yaptı. Son konuşmacı olan Duisburg Veliler Derneği Eş Başkanı Mehmet Kurt, “Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tebrik ediyorum, hizmetlerinden dolayı da her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu güzel etkinliğin gerçekleşmesinde katkısı olan herkese de, ayrıca teşekkür ediyorum“ dedi. Konuşmalarından ardından Fatih Demir, Mustafa Akay ve Mustafa Aslan
’ın birlikte sunduğu müziklerle davetliler neşeli anlar yaşarken, davetlilere çiğ köfte, kumpir, çay ve ayran ikramı yapıldı.