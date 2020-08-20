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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 20.08.2020 - 14:28 | Son Güncelleme:

Düğüne giden 200 davetli karantinada

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Düğüne giden 200 davetli karantinada
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Almanya’nın Hessen Eyaleti’nde Gross Gerau’ya bağlı Kelsterbach’ta düğüne katılan 200 davetli korona şüphesiyle karantianaya alındı.

GEÇEN cumartesi yapılan kına gecesine 100, pazar günü düğüne ise 200 davetli katıldı. Virüs belirtisine rağmen düğüne katılan bir kadın davetliye koronavirüs tanısı konulması üzerine 200 kişi karantinaya alındı ve testten geçirilecek.

HIRVATİSTAN KISMİ RİSKLİ BÖLGE
Yurtdışından gelen koronavirüs vakalarının artması üzerine Robert Koch Enstitüsü Hırvatistan’ın güney sahil bölgesini riskli bölge kapsamına aldı. Sibenik- Knin ve Split bölgesi korona riskli bölge ilan edildi. Alman Dışişleri Bakanlığı da Hırvatistan’ın güney sahil bölgesi için seyahat uyarısı kararı aldı. Bu bölgeden gelenlere test veya 14 gün ev karantinası mecburiyeti var.

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