Düğüne giden 200 davetli karantinada

GEÇEN cumartesi yapılan kına gecesine 100, pazar günü düğüne ise 200 davetli katıldı. Virüs belirtisine rağmen düğüne katılan bir kadın davetliye koronavirüs tanısı konulması üzerine 200 kişi karantinaya alındı ve testten geçirilecek.

HIRVATİSTAN KISMİ RİSKLİ BÖLGE

Yurtdışından gelen koronavirüs vakalarının artması üzerine Robert Koch Enstitüsü Hırvatistan’ın güney sahil bölgesini riskli bölge kapsamına aldı. Sibenik- Knin ve Split bölgesi korona riskli bölge ilan edildi. Alman Dışişleri Bakanlığı da Hırvatistan’ın güney sahil bölgesi için seyahat uyarısı kararı aldı. Bu bölgeden gelenlere test veya 14 gün ev karantinası mecburiyeti var.