Düğünde takılan ne varsa çaldılar

Bild gazetesinin haberine göre 29 yaşındaki Hatice Akdağ ile eşi Mustafa Akdağ’ın evde olmadıkları sırada eve giren hırsızlar, ziynet eşyalarının ve paranın saklı olduğu kasayı giysi dolabından alıp izlerini kaybettirdi. 2017 yılında evlenen çiftin çalınan altınlarıyla nakit paranın büyük kısmının düğünde takılan takılar olduğu belirtildi. Gazeteye konuşan 29 yaşındaki Hatice ve 38 yaşındaki Mustafa Akdağ çifti, nakit paranın yanı sıra 20 bilezik, bir set, 10 kolye ve evlilik yüzüklerinin de çalındığını söylediler. Akdağ çifti kayıplarının yaklaşık 100 bin euro olduğunu anlattı. Soygun, Hatice Akdağ alışverişte, Mustafa Akdağ da işteyken gerçekleşti.

