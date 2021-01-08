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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: Bild
Haber Giriş: 08.01.2021 - 16:12 | Son Güncelleme:

Düğünde takılan ne varsa çaldılar

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Düğünde takılan ne varsa çaldılar
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Almanya’nın Tübingen kentinde yaşayan Hatice ve Mustafa Akdağ çifti, hırsızların kurbanı oldu. Eve giren hırsızlar çiftin düğünde takılan tüm takılarını ve evdeki nakit parayı alarak kaçtı.

Bild gazetesinin haberine göre 29 yaşındaki Hatice Akdağ ile eşi Mustafa Akdağ’ın evde olmadıkları sırada eve giren hırsızlar, ziynet eşyalarının ve paranın saklı olduğu kasayı giysi dolabından alıp izlerini kaybettirdi. 2017 yılında evlenen çiftin çalınan altınlarıyla nakit paranın büyük kısmının düğünde takılan takılar olduğu belirtildi. Gazeteye konuşan 29 yaşındaki Hatice ve 38 yaşındaki Mustafa Akdağ çifti, nakit paranın yanı sıra 20 bilezik, bir set, 10 kolye ve evlilik yüzüklerinin de çalındığını söylediler. Akdağ çifti kayıplarının yaklaşık 100 bin euro olduğunu anlattı. Soygun, Hatice Akdağ alışverişte, Mustafa Akdağ da işteyken gerçekleşti.

Düğünde takılan ne varsa çaldılar

Düğünde takılan ne varsa çaldılar

 

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