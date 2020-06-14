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Avrupa
Temel ELCİVAN / DUISBURG (DHA)
Haber Giriş: 14.06.2020 - 10:39,Son Güncelleme:

Düğün yasağına gelinli, damatlı protesto

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Düğün yasağına gelinli, damatlı protesto
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Almanya’da Kovid-19 önlemleri kapsamında mart ayından bu yana düğünlerin yasaklanması, sektör temsilcilerinin tepkisine neden oldu. Kuzey Ren Vestfalye Eyaleti’nde bulunan Türk düğün salonu işletmecileri, gelinlik, çeyiz ve kuyumcu sektöründe yer alan mağaza sahipleri seslerini duyurabilmek için yürüyüş düzenledi. Yürüyüşte en önde sektörü temsilen gelin ve damatlar yürüdü.

TANITIM derneği Duisburg Werbering Marxloh’ün öncülüğünde düzenlenen ve Düğün ve Etkinlik Salonları Birliği (Verband Der Eventlocations VDE) tarafından desteklenen yürüyüşe, yüz elliyi aşkın sektör temsilcisi katıldı. Protesto, cadde bulunan esnaf ve Türk vatandaşları tarafından alkışlarla desteklendi. Yürüyüşün sonunda Marxloh pazar yerinde toplanan kalabalığa hitaben Duisburg Werbering Marxloh Başkanı Şengül Çalışır, BIG Partisi Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başkanı Aydın Erdal ve VDE Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Çetin ile Hanborn Belediye Başkanı Marcus Jungbauer birer konuşma yaptı. Duisburg Werbering Marxloh Başkanı Şengül Çalışır, konuya ilişkin, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında düğünlerin yasaklanması kararına şiddetle karşı çıktıklarını, sektörün ağır darbe aldığını belirtti.

Düğün yasağına gelinli, damatlı protesto

 

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